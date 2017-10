Radolfzell Traditions-Maschinenbauer Allweiler geht an US-Konzern

Der Pumpenbauer Allweiler mit gut 750 Mitarbeitern wird nach Informationen des SÜDKURIER vom US-amerikanischen Technologieunternehmen Circor International übernommen.

Allweiler geht an Circor International: Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, hat der US-Konzern mit Sitz in Burlington mit dem bisherigen Allweiler-Eigner Colfax einen entsprechenden Kaufvertrag über die Colfax-Pumpensparte unterzeichnet. Zu dieser gehört auch das in Radolfzell (Baden-Württemberg) und Kirchhellen (Nordrhein-Westfalen) ansässige Unternehmen. Der Kauf soll noch im vierten Quartal 2017 abgeschlossen werden.Circor-Chef Scott Buckhout sagte laut Mitteilung, die Übernahme der Pumpen-Sparte von Colfax ermögliche es Circor, eine breitere Produktpalette anzubieten und neue Märkte zu erschließen.Demnach zahlt Circor Colfax über den Weg eines Barausgleichs und eines Aktienkaufs insgesamt 855 Millionen US-Dollar (727 Millionen Euro) für die Pumpen-Sparte. Allweiler mit Standorten in Radolfzell am Bodensee und Kirchhellen nahe Bottrop wurde 1998 von Colfax übernommen. In den vergangenen Jahren ist die Mitarbeiterzahl am Standort Radolfzell permanent gesunken, von 2008 rund 850 auf heute knapp 620 Mitarbeiter.Für den Standort gilt bis Ende März 2019 eine Jobgarantie, die betriebsbedingte Kündigungen stark erschwert. Allweiler machte nach Schätzungen zuletzt einen Umsatz von gut 120 Millionen Euro.