von Petra Reichle

Castingstars sind kurzlebig – so das Vorurteil. Die rund 600 Besucher im Milchwerk konnten sich beim Konzert von Stefanie Heinzmann vom Gegenteil überzeugen. Sie erlebten eine Künstlerin, die mit großartiger Stimme tiefe Einblicke gab. Nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit ihren Ansagen stellte die Schweizerin eine besondere Nähe zum Publikum her.

Bereits nach dem ersten Song stellte sie ihre Ansagen auf schweizer Dialekt um – viele Konzertbesucher waren aus ihrem Heimatland angereist. Mit ihrem aktuellen Album „All we need is love“ hat sich die Walliserin in diesem Jahr nach einer künstlerischen Auszeit eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Pop- und Soulsängerin wurde 2008 in einer Nachwuchsshow des TV-Moderators Stefan Raab entdeckt. Bereits ein Jahr später erhielt Heinzmann bei der Echoverleihung den Preis als beste Rock- und Pop Künstlerin.

Stefanie Heinzmann, die 2008 im Rahmen einer Castingshow entdeckt wurde, hat sich mit ihrem aktuellen Album „All you need is love“ nach einer längeren Pause eindrucksvoll zurückgemeldet. | Bild: Petra Reichle

In vielen Songs geht es um Selbstzweifel, die auch die Sängerin geprägt haben. Wie bei „Don‘t Break Your Mothers Heart“. „Reduziert euch nicht auf Äußerlichkeiten, ihr sei genau richtig wie ihr seid“, appellierte sie. Stattdessen sei das Leben ein Geschenk, das man jeden Tag genießen solle. Besonders der Song „All we need is love“ hat für die Sängerin eine besondere Bedeutung. Als sie die Komposition zum ersten Mal hörte, habe sie gemerkt „da muss ich musikalisch hin“. Mit ihren Musikern kommt sie für dieses Lied an den Bühnenrand, um unterstützt von Accoustic Instrumenten ihrem Publikum besonders nah zu sein. „Alles ist schöner mit Liebe“, lautet ihre Botschaft.

Widmung an die beste Freundin

„Jeder Mensch braucht einen Rückzugsort, an dem er sich völlig fallen lassen kann“ – mit diesen Worten kündigte Heinzmann die Ballade „Little Universe“ an. Den Song hat die Künstlerin ihrer besten Freundin gewidmet.

Rund 600 Besucher erlebten eine Sängerin, die nicht nur durch ihre Musik, sondern vor allem durch ihre emotionalen Ansagen eine besondere Nähe zum Publikum herstellte. | Bild: Petra Reichle

Auch fröhliche Tanznummern wie „Dancing with shadows“ hat die Sängerin im Programm und wirbelt im Konfettiregen über die Bühne. Rund eineinhalb Stunden singt und tanzt Heinzmann zusammen mit ihrer Band, als ob sie sich zum Ziel gesetzt hätte, jeden einzelnen Besucher in Begeisterung zu versetzen – was ihr auch gelingt.