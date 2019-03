Sie gehört zu den ganz großen der Metal-Branche und ist dazu auch noch eine der wenigen Frauen, die sich neben all den harten Jungs einen Namen gemacht hat: Doro Pesch. Die ehemalige Sängerin der Band Warlock und erfolgreiche Solo-Künstlerin kommt am 15. November ins Radolfzeller Milchwerk. Die mittlerweile 54-jährige kann auf mehr als 35 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken.

Doro Pesch wurde mit Auszeichnungen überhäuft

In der Männerdomäne Metal- und Hard-Rock-Musik konnte Doro Pesch sowohl mit Warlock als auch alleine mit ihrer gleichnamigen Band Doro etliche Erfolge einheimsen. Im vergangenen Jahr wurde sie in die US Hall of Heavy Metal History aufgenommen und befindet sich damit in bester Gesellschaft neben Lemmy Kilmister von Motörhead, Ronnie James Dio und Judas Priest.

Die Hall Of Heavy Metal History ehrt zum einen Künstler und Bands für ihr musikalisches Schaffen und engagiert sich dank der öffentlichen Aufmerksamkeit auch beispielsweise für Kinder, die an Krebs erkrankt sind.

Veranstalter wollen mehr Hard Rock an den See bringen

Mit ihrem aktuellen Album „Forever Warriors, Forever United“ ist sie seit vergangenem Herbst auf Tour. Aktuell ist sie in den Vereinigten Staaten unterwegs. Doch im Herbst führt es sie zurück nach Europa und nach Radolfzell. Die beiden Veranstalter des Konzerts, Markus Dufner und Wolfgang Frey von MCD Sportmarketing aus Überlingen, sind froh, die Künstlerin an den See gelockt zu haben.

Auch für das Milchwerk-Musik-Festival hatten beide eigentlich einen Tag für etwas härtere Musik geplant, doch habe das dieses Jahr beim Buchen nicht geklappt. Umso glücklicher sind beide, dass sie mit Doro eine bekannte Größe der Szene in die Region kommt.

Doro hat viel Bühnenerfahrung

Doro Peschs Karriere begann in Düsseldorf, wo sie zuerst in Underground-Metal-Bands sang und schließlich mit anderen Musikern die Band Warlock gründete. Eine Frau als Sängerin einer Metal-Band war zu jeder Zeit noch recht ungewöhnlich und hob die Band schnell von anderen ab. Die Band löste sich 1988 auf und Doro Pesch macht seitdem alleine Musik.

Bei den Golden Gods Awards in London wurde sie im Jahr 2013 zur "Queen auf Rock and Metal" ernannt, also zur Königin des Rock und Metal. Privat hat Doro Pesch ihren Lebensmittelpunkt nicht nur in Deutschland, sondern auch auf Long Island und Florida in den Vereinigten Staaten. Sie ist überzeugte Veganerin, trägt nur Kunstleder auf der Bühne und glaubt an Wiedergeburt.