Ob kurz zum Bäcker oder zur Bank, der Mittelstreifen scheint für Kurzzeitparker wie gemacht zu sein. Obwohl das eigentlich strengstens verboten ist. Bereits vor etlichen Wochen haben Bürger bei einem Stammtisch mit Oberbürgermeister Martin Staab darauf hingewiesen, dass die Fläche in der Mitte der Konstanzer Straße immer wieder als Parkplatz missbraucht werde. An dieser Praxis hat sich bislang nichts geändert.

Stadt sieht nicht viele Handlungsmöglichkeiten

Eine Rückfrage bei der Stadtverwaltung bestätigt die Beobachtung vieler Bürger. „Ja, das Problem ist bekannt. Es haben sich viele Bürger bei der Stadtverwaltung gemeldet, dass in der Konstanzer Straße auf den Verkehrsflächen geparkt werde“, teilt die städtische Pressesprecherin Julia Theile mit.

Um den Wildparkern Herr zu werden, hat die Stadtverwaltung aber keine besonderen Maßnahmen geplant. Die Polizei sei für Parkvergehen ohnehin nicht zuständig, so Theile. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gemeindevollzugsdienstes würden das Parkverhalten im gesamten Stadtgebiet kontrollieren.

Es wird nicht intensiver kontrolliert

Auch in der Konstanzer Straße, aber nicht intensiver als an anderen Orten. Falschparkern drohen also nur Knöllchen, wenn sie denn erwischt werden, wenn sie die Mittelinseln als Parkplatz nutzen. Dass mal ein Fahrzeug angeschleppt werden musste, davon habe Julia Theile bisher noch nichts gehört.

Derzeit läuft die dritte von insgesamt vier Bauphasen der Straßensanierung. Die Konstanzer Straße soll laut Julia Theile im Herbst planungsgemäß abgeschlossen sein. Hierfür müsse die Straße in der vorletzten Woche der Schulferien vom 26. August bis zum 1. September im Bereich vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) bis zur Hebelstraße voll gesperrt werden.

Der Grund dafür sei der Einbau der Asphaltdeckschicht beider Fahrspuren, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Während der Sperrung werden die Schillerstraße, die Körnerstraße, die Uhlandstraße, die Mozartstraße und die Haydnstraße zur Sackgasse.

Die Zufahrt ist über die Markelfinger Straße sichergestellt. Auch von der Amriswiler Straße aus kann die Konstanzer Straße während dieses Zeitraumes nicht befahren werden. Die Zufahrt ist über die Reichenaustraße weiterhin möglich.

Alternative zur Vollsperrung wäre eine zweiwöchige Teilsperrung

Die Stadtverwaltung möchte diesen Schritt, der für viele Anwohner mit Behinderungen verbunden ist erklären. Die Alternative sei der spurweise Einbau der Asphaltdeckschicht gewesen. Dadurch könnte die Konstanzer Straße unter Verwendung einer Ampelregelung zwar einseitig befahren werden, die Sperrung der Seitenstraßen wäre aber verkehrsrechtlich trotzdem notwendig, schreibt Julia Theile weiter.

Darüber hinaus würde sich die Arbeitszeit durch dieses Vorgehen auf zwei Wochen verlängern. Um das Ausmaß der Einschränkungen für die Anlieger sowie die Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich zu halten, sei der Einbau der Asphaltdeckschicht beider Fahrspuren vorgesehen.

Anlieger der Konstanzer Straße kommen gar nicht auf ihr Grundstück

Für direkte Anlieger der Konstanzer Straße bedeutet dies jedoch: Sie haben während der Maßnahme keine Zufahrt zu ihren Grundstücken.

Die Sanierung der Konstanzer Straße begann im Juni 2018 und soll planungsgemäß im Herbst nach insgesamt vier Bauphasen fertiggestellt sein. Derzeit läuft noch die dritte Bauphase. Im Zentrum stünden laut Stadtverwaltung Baumaßnahmen zur Reduktion der Lärmbelastung, die Steigerung der Verkehrssicherheit und die Modernisierung der Infrastruktur.

Hierzu seien die Verlegung einer lärmoptimierten Asphaltdecke und modernster Glasfaserkabel für die schnellere Datenübertragung geplant. Gleichzeitig erfolge die Installation einer klimafreundlicheren Straßenbeleuchtung, die Pflanzung von 15 Silberlinden und die beidseitige Erneuerung der Regenwasserkanäle.

Glücklich über die neue Straße sind aber vor allem Radfahrer nicht. Sie fühlen sich in den beengteren Straßenverhältnissen nicht mehr sicher.

