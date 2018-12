Eigentlich ist das Schild eindeutig. "Ampel auf Dauerrot, Durchfahrt nur für Linienbus" steht neben einem Einfahrt-Verboten-Schild am Eingang zur Konstanzer Straße. Der Straßenabschnitt der Konstanzer Straße ab dem DRK-Kreisverkehr bis zur Uhlandstraße ist nur für den Linienbus frei. Autofahrer, die vom Kreisel aus in das Wohngebiet wollen, müssen den Umweg über die Innenstadt nehmen.

Autofahrer ignorieren die rote Ampel

Oder sie ignorieren die rote Ampel und fahren dennoch unerlaubt in die Straße ein. Für diese Option haben sich in den letzten Tagen etliche Autofahrer entschieden und wurden prompt von der Polizei erwischt. "Wir sind vom disziplinlosen Verhalten mancher Autofahrer sehr überrascht", sagt der Radolfzeller Revierleiter Wili Streit. Die Stadtverwaltung habe die Polizei darauf hingeweisen, dass die rote Ampel und die Warnschilder häufig missachtet würden. Also habe man verstärkt kontrolliert. Und das mit – zumindest aus Sicht der Polizei – großem Erfolg.

Dritter Bauabschnitt hat begonnen

Seit Ende November hat die dritte Bauphase der Konstanzer Straße begonnen. Um den Bus- und Anliegerverkehr aneinander vorbeiführen zu können, ist eine halbseitige Ampelregelung eingerichtet. Damit der Verkehrsfluss erhalten bleibt, wird die Ampel für Fahrzeuge von der Konstanzer Brücke kommend in Richtung DRK-Kreisverkehr auf Dauergrün geschaltet. In der Gegenrichtung werden ausschließlich Busse fahren können.

Wer über rot fährt, riskiert ein hohes Bußgeld und Fahrverbot

Wer die rote Ampel ignoriert hat und erwischt wurde, dem droht eine hohe Strafe. Für das Überfahren einer roten Ampel im fließenden Verkehr gibt es für gewöhnlich einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein Bußgeld von 90 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Dauert die Ampelrotphase jedoch bereits länger als eine Sekunde, was im Fall der Konstanzer Straße zutrifft, so drohen als Strafe zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot und 200 Euro Bußgeld samt Gebühren. "Die meisten erwischten Autofahrer zeigten sich einsichtig", sagt Streit. Sie wollten einfach den Umweg abkürzen. Vor Strafe schützt Einsicht dennoch nicht.