Orsingen-Nenzingen vor 4 Stunden

LKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Verbindungsstraße zum Zollbruck-Kreisel ist ein Fahrer eines Mercedes mit seinem Wagen in einem Graben liegen geblieben. Ein am Unfall beteiligter LKW-Fahrer flüchtete.