Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 62.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich, laut einer Mitteilung der Polizei, am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der Autobahn 98 Höhe Orsingen-Nenzingen ereignet hat.

Vollbremsung konnte nicht mehr helfen

Ein 38 Jahre alter Citroen-Fahrer sei auf der A98 in Richtung Autobahnkreuz Hegau in einer Kolonne mehrerer Fahrzeuge unterwegs gewesen. Als der 38-Jährige zum Überholen ansetzte, habe er einen auf der linken Spur von hinten kommenden Renault eines 20-Jährigen übersehen. Trotz sofortiger Vollbremsung des Renault-Fahrers seien beide Autos zusammengestoßen, heißt es im Einsatzbericht.

Der Renault sei durch die Kollision in die Mittelleitplanke abgewiesen worden, habe sich gedreht und sei anschließend auf der linken Fahrspur liegengeblieben. Der Citroen-Fahrer habe sein Auto indes noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen können.

Zwei Abschleppunternehmen benötigt

Der 20-jährige Fahrer des Renault habe bei dem Zusammenstoß Verletzungen erlitten, so dass er zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde, teilt die Polizei mit. Der Fahrer des Citroen sei unverletzt geblieben. Zwei Abschleppunternehmen hätten die demolierten Autos geborgen, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sei.

Zudem seien bei dem Unfall mehrere Schutzplankenelemente beschädigt worden. Die Autobahn habe zur Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden müssen. Die Autobahnmeisterei sicherte die Unfallstelle ab und veranlasste anschließend die Reinigung der Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen durch eine Reinigungsfirma, so die Information aus dem Polizeipräsidium.