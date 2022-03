Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Orsingen haben mit einer Matinee begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein startete diese im Freien. Danach bat Präsident Andreas Fritschi die geladenen Gäste in den Mostkeller von Schloss Langenstein. Die urige Atmosphäre gab der Veranstaltung einen ganz besonderen Rahmen.

Miteinander und füreinander

Fritschi nahm ein Zitat von Oliver Sauter, Vorstand Musik, als Basis seiner Begrüßungsrede. Man habe zwei anstrengende Jahre mit Hürden und Hindernissen hinter sich, erst vor wenigen Wochen Hoffnung auf Normalität geschöpft, aber allzu oft erlebt, wie schnell sich Dinge ändern, so Fritschi. „Anstatt näher zusammenzurücken, ist unsere Gesellschaft auseinandergedriftet. Der Frieden in Europa hat sich als verletzlich herausgestellt – man möchte laut rufen: Miteinander und füreinander sind der einzige Weg in die Zukunft. Sonst gibt es keine.“

Andreas Fritschi lobte den guten Zusammenhalt im Verein und im Blasmusikverband, aber auch mit der Gemeinde, der Kirche und den anderen Vereinen. Zur Schirmherrschaft von Leopold Graf Douglas sagte er, auch mit der gräflichen Familie gebe es ein Mit- und Füreinander. So sei es gute Tradition, den jeweiligen Schlossherrn um Schirmherrschaft zu bitten.

Schirmherr Leopold Graf Douglas freut sich sehr über diese Aufgabe. | Bild: Claudia Ladwig

Garant für intaktes Gemeindeleben

Bürgermeister Stefan Keil betonte, Freude sei gerade jetzt wichtiger denn je, sie vermittle Stabilität und Zusammengehörigkeitsgefühl. Es sei nicht alltäglich bei Vereinen, ein solches Jubiläum zu feiern. Er sei den Gründern dankbar und nehme dieses Jubiläum zum Anlass, allen zu danken, die sich seither enorm engagiert hätten. „Dieser Einsatz ist auch ein Garant für ein intaktes Gemeindeleben, darauf können alle stolz sein.“ Der Musikverein sei für Orsingen unverzichtbar, so Keil, der sich zwar nicht als Blasmusikkenner, aber als Musikfan bezeichnete und betonte, er freue sich auf das Verbandsmusikfest im Mai.

Leopold Graf Douglas erzählte, dass er ausgerechnet an seiner Hochzeit um die Schirmherrschaft gebeten worden sei, sei für ihn hochemotional gewesen und habe ihn riesig gefreut. Schloss Langenstein und Orsingen seien schließlich seit Jahrhunderten eng verknüpft. „Wenn wir noch irgendwie unterstützen können, dann bleiben wir in engem Kontakt“, sagte er.

Dorfleben lebt wieder auf

Als Vertreterin der örtlichen Vereine sprach Florin Kraft. Sie machte deutlich, wie wichtig der Musikverein für das Dorf sei. „Wir freuen uns, dass das Dorfleben wieder etwas auflebt und ihr den Auftakt macht.“ Die Vereine hätten Geld gesammelt für die Komposition des Jubiläumsmarsches, ein Deckblatt dafür gestaltet und im Archiv ein Täfelchen gefunden, das künftig bei Umzügen mit auf den Weg gehen solle.

Andreas Fritschi griff den Faden auf: „Wir haben Ernst Hutter gefragt, ob er bereit wäre, für uns einen Jubiläumsmarsch zu komponieren. Durch unsere tolle Zusammenarbeit war es uns ein Bedürfnis, dieses Mit- und Füreinander zu festigen, weshalb der Jubiläumsmarsch Graf Leopold heißen wird.“ Er werde beim Verbandsmusikfest uraufgeführt.

Verbandspräsident Johannes Steppacher (rechts) ehrt Andreas Fritschi, Thomas Buhl, Manfred Schmid und Monika Zeiher (von links) für 40 Jahre aktiver Mitgliedschaft. | Bild: Claudia Ladwig

Ehrungen zum Auftakt

Auch Johannes Steppacher, Präsident vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee, hatte nur lobende Worte parat. „Wenn ein Verein das Glück hat, 125 Jahre alt zu werden und immer noch aktiv und frisch wirkt, ist das dem Einsatz und Schaffensgeist unzähliger Einzelpersonen zu verdanken.“ Ohne die Bereitschaft von Vorstand und Aktiven, ihre Freizeit teils über Jahrzehnte der Musik zu widmen, sei es unmöglich, einen Verein am Leben zu halten. Er ehrte Monika Zeiher, Thomas Buhl, Andreas Fritschi und Manfred Schmidt für 40 Jahre Aktivität und ernannte sie zu Ehrenmitgliedern des Blasmusikverbandes. Bruno Gaißer erhielt für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände in Gold.

Dann wurde Andreas Fritschi selbst überrascht, als Oliver Sauter zu großem Lob ansetzte. Im Wort Verein stecke das Verb vereinen. „Du bist es, der alle zusammenhält und vereint“, so Sauter. Fritschi sei erster Jugendleiter des MV Orsingen gewesen und habe da schon gezeigt, dass Musiker allen Alters zusammengeführt werden. Dann sei er zehn Jahre lang erster Vorsitzender gewesen und habe Vorstand aufgeteilt, um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Aufgaben jetzt als Präsident und Vorsitzender des Fördervereins seien ihm auf den Leib geschnitten. Fritschi sei das Bindeglied zu Ehrenmitgliedern, zum Bezirk, zum Verband, zu den Freunden, sein Wort habe Gewicht.

Weitere Veranstaltungen Am Freitag, 13. Mai, beginnt das Verbandsmusikfest um 16 Uhr mit Bieranstich und Handwerkerhock, die Verbands-Seniorenkapelle feiert Premiere. Ab 18.30 Uhr spielt der Musikverein Harmonie aus Beuren an der Aach, bevor ab 21 Uhr die Partynacht mit der Froschenkapelle Radolfzell startet. Am Samstag, 14. Mai, beginnt das Programm um 18 Uhr mit der Gruppe Polka Cabana. Um 20.30 beginnt der Höhepunkt. Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original spielen im Festzelt. Am Sonntag, 15. Mai, folgt dem ökumenischen Gottesdienst ein Frühschoppen und um 13.30 Uhr ein Festumzug mit den Verbandskapellen. Ab 15.30 Uhr spielt der MV Steißlingen, der um 17 Uhr von der Bauernkapelle Mindersdorf abgelöst wird. Mehr Informationen unter www.musikfest-orsingen.de. Am 15. November spielt das Heeresmusikkorps Ulm ein Benefizkonzert in der Jahnhalle Stockach. (wig)