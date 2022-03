Die Feuerwehr Stockach ist am Freitag um etwa 20.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Aluminium-Recycling-Betrieb ausgerückt. Wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt, war dort vermutlich aufgrund eines technischen Defekts heiße Metallschlacke aus einem Hochofen ausgetreten.

Im betroffenen Bereich verlaufen auch Gasleitungen. Die ersten Einsatzkräfte hätten vor Ort eine starke Rauch- und Hitzeentwicklung vorgefunden. Aufgrund des Ausmaßes seien umgehend weitere Kräfte nachalarmiert worden. Alle Mitarbeiter hatten den Gefahrenbereich verlassen. Nach Rücksprache mit dem Betreiber der Anlage seien sechs Trupps unter Atemschutz zum Löschen des in Brand geratenen Bereichs eingesetzt worden. Nach etwa drei Stunden habe die Feuerwehr den Einsatz beenden und die Einsatzstelle an den Betrieb übergeben können.

Die Feuerwehr Stockach sei mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz gewesen. Ebenfalls vor Ort seien der Kreisbrandmeister Andreas Egger, die Polizei und ein Rettungswagen des DRK zur Absicherung der Einsatzkräfte gewesen.