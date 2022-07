Ein 60 Jahre alter Mann sei mit seinem Ford von der Kreisstraße 6109 nach rechts auf die B 313 in Richtung Meßkirch abgebogen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem 62-Jährigen gekommen, der mit seinem Motorrad auf der B 313 von Schwackenreute in Richtung Meßkirch unterwegs gewesen sei.

Trotz eines Versuchs des Bikers, noch nach links auszuweichen, habe dieser einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht verhindern können, so die Polizei. Der Zweiradfahrer sei gegen das Auto geprallt, gestürzt und und habe sich schwer verletzt. Ein Rettungswagen habe den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen seien insgesamt rund 10.000 Euro Schaden entstanden.