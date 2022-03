Kaum war der offizielle Teil beim Spatenstich in der Schloßstraße beendet, fiel der Startschuss für die dringend erwarteten Sanierungsarbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Mühlhausen. Mit schwerem Gerät ruckelten die Bauarbeiter heran und quasi mit dem letzten Worten von Bürgermeister Patrick Stärk starteten sie mit den Fräs- und Asphaltbauarbeiten an der obersten Schicht der Kreisstraße 6127. „Die Sanierung der Schloßstraße ist die größte Investition der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen nach dem Bau der Eugen-Schädler-Halle“, hob Bürgermeister Stärk die Bedeutung der Straße für die Hegauer-Doppelgemeinde hervor. Er bezeichnete die Sanierung als einen ordentlichen Schluck aus der Finanz-Pulle für die Gemeinde.

Für die Gemeinde wird die Sanierung der Schloßstraße zum finanziellen Kraftakt. Laut Bürgermeister Patrick Stärk belaufen sich die Kosten für das Vorhaben auf 5,5 Millionen Euro. „Von diesen Kosten trägt die Gemeinde etwa 3,3 Millionen Euro selbst“, so der Rathauschef. Die restlichen Millionen werden vom Land Baden-Württemberg bezuschusst. Stärk bezeichnete das Bauvorhaben als Gemeinschaftsprojekt zwischen Gemeinde und Landkreis, da es sich bei der Schloßstraße eben auch um eine Kreissstraße handle. „Es gibt auch Ortsdurchfahrten, die ohne Zuschüsse auskommen müssen“, lobte er die bisher gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Konstanz und Landrat Zeno Danner.

Aktuell wird der alte Belag der Schloßstraße abgefräst. Dann sollen die Arbeiten im Untergrund beginnen. | Bild: Matthias Güntert

Die Bauarbeiten selbst werden laut Stärk in zwei Bauabschnitte unterteilt. Die Gesamtlänge der zu sanierenden Schloßstraße erstreckt sich über eine Länge von 1,3 Kilometer bis zum Rohmen. Der erste Bauabschnitt verläuft bis zum Rathaus in Mühlhausen.

640 Meter Straße kosen rund zwei Millionen Euro

Laut Bürgermeister Stärk belaufen sich die Kosten für diese rund 640 Meter lange Strecke auf etwa zwei Millionen Euro. Er hoffe, dass die Arbeiten am ersten Bauabschnitt bis spätestens Ende November abgeschlossen seien. Dann solle es eine kleinere Pause geben, ehe der zweite Bauabschnitt im März 2023 beginnen soll. Dieser solle noch im selbe Jahr fertiggestellt sein.

Diese Arbeiten stehen an

Wenn die Schloßstraße fertig saniert ist, werden nicht alle Arbeiten für das bloße Auge sichtbar sein. Denn vieles spiele sich im Untergrund ab, wie Ingenieur Eike Reckmann erklärte. Aktuell werde die oberste Straßendecke abgefräst. „Das sind gut 20 Zentimeter“, sagte er. Im Anschluss solle der Tiefbau beginnen, im Zuge dessen neue Abwasserkanäle und Wasserleitungen sowie Kabelkanäle verlegt werden.

Aber auch oberirdisch ist die Liste an Arbeiten lang: So soll etwa der Rathausvorplatz neugestaltet werden, drei barrierefreie Bushaltestellen werden gebaut, an der Schule entstehen zwölf neue Stellplätze und eine neue Querungshilfe oberhalb der Einfahrt zum Rohmen realisiert.

Zudem soll auch die Straßenbeleuchtung ausgetauscht werden. Laut Bürgermeister Patrick Stärk reagiere die Gemeinde bei der Sanierung der Mühlhausener Ortsdurchfahrt auch auf die Starkregenereignisse aus dem Vorjahr. So sollen im Bereich der Einmündung Schmiedstraße/Schloßstraße größere Kanäle eingebracht werden.

Im ersten Bauabschnitt beträgt die Ausbaulänge etwa 640 Meter. Insgesamt werden im Zuge der Sanierung über 1,3 Kilometer Straße und Gehwege erneuert. | Bild: Matthias Güntert

Für die Bewohner der Schloßstraße aber auch für alle anderen Bürger in Mühlhausen-Ehingen gilt jetzt erst einmal bis 2023: Geduld bewahren. Und der Zeitplan ist eng gestrickt. Laut Eike Reckmann solle mit der Neugestaltung des Rathausplatzes in etwa zwei Wochen begonnen werde. Hierbei werde das Rathaus auch mit einem zweiten Fluchtweg ausgestattet, den es bisher noch nicht gebe.

Die Ortsdurchfahrt in Mühlhausen wird in den kommenden Monaten erschwert werden. | Bild: Matthias Güntert

Für die Zeit von Juni bis September kündigte er eine erschwerte Zufahrt zur Schule an. In diesem Zeitraum solle die Baustelle bis zum Bereich Schmiedstraße vorgerückt sein. „Die Sanierung der Straße war unabdingbar“, betonte Bürgermeister Stärk. Einen Beleg dafür lieferte er gleich mit: eine alte verrostete Schraube, die Wassermeister Heike Straub ihm vom letzten Rohrbruch hat zukommen lassen. Deshalb hoffe Stärk auf Verständnis bei den Bürgern: „Wir sind wirklich bemüht, die Belastung für alle so gering wie möglich zu halten.“ Auch Landrat Zeno Danner betonte beim Spatenstich, dass es ihm wichtig sei, dass der Landkreis über zukunftsfähige und sichere Straßen verfüge.