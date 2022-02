von Holle Rauser

Am Schulhang in der Schloßstraße wurden am Dienstag Bäume gefällt, was für Verwunderung bei einigen Bürgern sorgte. Die Rodungsaktion soll Platz für Parkplätze in der zentralen Ortsdurchfahrt des Teilorts Mühlhausen schaffen. Erst am Abend zuvor hatte der Gemeinderat grünes Licht für die Parkraumschaffung gegeben.

Zwar war das Vorhaben schon im Gemeinderat besprochen und in der Bürgerversammlung vorgestellt worden. Vor der Beschlussfassung ging der Rat aber noch auf einen Antrag von Klaus Mühlherr ein.

Bei der Planentwurfsvorstellung sei man vom Parkbedarf für Kunden der Postagentur ausgegangen, argumentierte Mühlherr. Mittlerweile sei diese aber geschlossen. Parkplätze etwa für Veranstaltungen in der Sporthalle gebe es genügend. Kunden, die die Apotheke oder die Bäckerei besuchten, würden direkt dort parken.

Zweifel an der Notwendigkeit

„Zudem halte ich die geplanten Parkplätze für eine ausgesprochene Gefahrenquelle in der Nähe der Bushaltestelle“, so Mühlherr weiter. Sie würden Eltern dazu einladen, ihre Kinder an der Straße, statt im sicheren Bereich des Schulparkplatzes aussteigen zu lassen. Auch in den Bereichen Rathaus und Kirche gebe es genügend Parkmöglichkeiten. Die Plätze seien deshalb unnötig und überteuert.

Bürgermeister Patrick Stärk wies darauf hin, dass die Schaffung der Plätze im Rahmen der Straßensanierung bezuschusst würden: „Das ist eine einmalige Möglichkeit. Später bekommen sie sie nicht mehr zu diesem Preis.“

Mehrheit befürwortet die Maßnahme

Aus dem Rat gab es weitgehend Zustimmung. Die Parkplätze seien eine Möglichkeit, die bisher unübersichtliche Parksituation zu entschärfen und die Innenstadt zu beleben. Zudem seien viele Fahrzeuge auf den Bürgersteigen geparkt. „Wir sollten jetzt die Chance nutzen und Entlastung schaffen“, so Gemeinderat Eugen Küchler.

Gemeinderätin Nadia Kiefer äußerte die Befürchtung, dass die Plätze durch Dauerparker belegt würden und regte die Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen an. „Wir sollten die Situation zunächst beobachten“, so der Bürgermeister.