Mit dem offen zugänglichen Bücherhäusle vor dem Rathaus in Mühlhausen schuf die Katholische Frauengemeinschaft einen Ort, wo jeder Bürger der Doppelgemeinde Bücher ausleihen und einstellen kann. „Aber so war das nicht gedacht“, sagt Inge Duffner noch heute mehr als verwundert über eine Frau, die vor dem Häuschen parkte und ihren Kofferraum mit Büchern voll lud. Ein Passant hatte sie dabei beobachtet und erfuhr von der Frau, dass sie die Bücher verkaufen wolle.

Mühlhausen-Ehingen Ein Gartenhäuschen dient in Mühlhausen seit kurzem als öffentlicher Bücherschrank Das könnte Sie auch interessieren

Auch in den sozialen Netzwerken war die Empörung über den Vorfall und den dreisten Bücherklau groß. Ein Nutzer schrieb, dass die Idee des Bücherhäusle toll sei. Für die Frau habe er keinerlei Verständnis, vielmehr schäme er sich fremd. Eine weitere Nutzerin schlug vor, dass man die gespendeten Bücher eventuell mit einem Stempel versehen könnte, damit sie – sollte sich ein Vorfall dieser Art wiederholen – schlechter zu verkaufen seien.

Bücherregale sind wieder gefüllt

Nach dem dreisten Diebstahl ist das Bücherhäusle mittlerweile wieder am Start: Im Dezember wurde das Bücherhäusle eröffnet, nach dem Vorfall Ende Februar sind die Regale auch wieder aufgefüllt. „Wir haben nicht gedacht, dass es so gut läuft“, freut sich Inge Duffner, dass sogar Bürger sich beteiligt und gebrauchte Bücher reingestellt oder eine Kiste voll vor dem Häusle abgestellt hätten. Die Vorauswahl an lesenswerter Literatur für Kinder und Erwachsene treffen die Frauen, im Pfarrhaus liegen auch noch Bücher bereit, die dort abgegeben werden können. Carmen Hopf betont auf Nachfrage: „Wer ein Buch ausgelesen hat und es im Bekanntenkreis weiterreichen möchte, kann das gern tun.“ Es kämen immer wieder neue Bücher dazu.

Engen Krieg treibt Kosten und Preise nach oben: Für Hegauer Landwirte und Bäckereien wird es eng Das könnte Sie auch interessieren

Die Frauen können nicht verstehen, warum man Taschenbücher stiehlt, selbst im Netz bekomme man dafür nicht viel. „Wir haben mit vielem gerechnet, aber damit nicht“, kann sich Inge Duffner vorstellen, dass diese Frau auch weitere Bücherhäusle leerräumt. Das Auto war ein VW Passat mit dem Kennzeichen Hi für Hildesheim und sie wird die Sache zur Anzeige bringen.