von Gerald Jarausch

In der Gemeinde Moos zeichnet sich derzeit ein relativ hoher Inzidenzwert bei den mit Corona-infizierten Personen ab. Aktuell gibt es zwölf Infizierte in der Gemeinde. In den vergangenen sieben Tagen haben sich elf neue Personen infiziert. Bei einer Hochrechnung auf alle Personen, die in der Kommune leben – das sind im Moment rund 3300 – würde sich damit ein Inzidenzwert von 334 pro 100.000 Einwohner ergeben.

„Das ist leider eine andere Entwicklung, als wir uns das erhofft haben“, stellte der Bürgermeister auf Nachfrage des SÜDKURIER fest. Der Inzidenzwert im gesamten Landkreis belief sich gestern auf 122.

Die Statistik des Landkreises Konstanz führt insgesamt 41 genesene Personen für Moos auf. Patrick Krauss rechnet damit, dass „die Zahlen weiter kontinuierlich steigen“. Als Infektionspunkte nannte er den Kontakt zu Familienmitgliedern oder tägliche Erledigungen wie das Einkaufen von Lebensmitteln. „Überall, wo Menschen zusammen kommen, besteht die Möglichkeit einer Übertragung“, so Krauss.

Immerhin ein Wert sorgt weiterhin für positive Stimmung in Moos. Laut dem Bürgermeister sind bisher keine Personen an einer Covid19-Erkrankung auf der vorderen Höri verstorben.