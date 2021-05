Ein kleines Stück Freizügigkeit kehrt zurück: Ab Samstag, 8. Mai, dürfen laut einer Mitteilung des Landratsamtes im Landkreis Konstanz Ladengeschäfte für einzelne Kunden wieder öffnen. Grund ist, dass bis zum Donnerstag, 6. Mai, fünf Werktage lang die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen unter dem Wert 150 gelegen hat.

Voraussetzung für das Einkaufen ist eine Terminvereinbarung für einen begrenzten Zeitraum, das sogenannte Click and Meet. Es gälten die Maßgaben des Infektionsschutzgesetzes: ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein anerkannter, negativer Coronatest innerhalb 24 Stunden vor dem Termin, Aufnahme der Kontaktdaten im Geschäft sowie die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Inzidenz liegt am Donnerstag, 6. Mai, beim Wert 99

Im Kreis Konstanz lag die Sieben-Tages-Inzidenz am 30. April bei 142 und sank kontinuierlich bis zum Donnerstag, 6. Mai, auf 99. Das Landratsamt hat die Unterschreitung des Inzidenz-Schwellenwertes am Donnerstag veröffentlicht. Die Lockerungen gälten laut der Behörde zwei Tage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung, also am Samstag. Weitere Regelungen wegen des Überschreitens der Schwellenwerte 165 beziehungsweise 100 bleiben laut Landratsamt in Kraft.