Corona Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Welche Erleichterungen gibt es für Corona-Genesene? Und wie groß ist das Risiko für sie noch? Was man nach einer Erkrankung wissen muss

Genesen, geimpft, getestet: Für viele gleicht die Corona-Verordnung inzwischen einem schwer verständlichen Chaos. Was wann für wen gilt, wird immer undurchsichtiger. Wir haben deshalb einmal zusammengefasst, was für die Gruppe der Genesenen in Baden-Württemberg gilt und ob sie sich vor einer erneuten Infektion fürchten müssen.