Wie die Konstanzer Feuerwehr in einer Pressenotiz schreibt, ist es am Dienstag, 22. März, gegen 12 Uhr in der Hegner Straße zu einem Flächenbrand gekommen. Auf einem Hügel stand eine Fläche von ungefähr 300 Quadratmetern in Flammen. Wie die Polizei in einer eigenen Pressemitteilung schreibt, sei das Gras an dieser Stelle besonders trocken gewesen.

Aufgrund des gemeldeten Ausmaßes und einer hohen Anzahl Notrufe, rückten nicht nur die Kräfte der hauptamtlichen Wache sondern auch die Feuerwehrleute aus Wollmatingen, Dingelsdorf und Dettingen aus. Insgesamt sechs Fahrzeuge mit mehr als 30 Feuerwehrleuten machten sich nach der Alarmierung auf den Weg in die Hegner Straße.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine größere brennende Wiese an einem Hang feststellen, wie die Feuerwehr informiert. Zur Bekämpfung des Brandes wurden mehrere Schläuche eingesetzt, weshalb die weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden konnte und das Feuer schließlich ganz gelöscht wurde. Personen kamen nicht zu Schaden.

Anhaltende Trockenheit bereitet Sorgen

„In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Waldbrandgefahr im Hinblick auf die zunehmende Trockenheit hinweisen. Vermeiden Sie es, im Bereich von Wiesen und Wäldern zu rauchen oder offenes Feuer zu entzünden. Löschen Sie Grillstellen vor dem Verlassen vollständig ab“, schreibt die Feuerwehr Konstanz in ihrer Pressemitteilung.

Am vergangenen Wochenende war es aufgrund eines Lagerfeuers zu einem Schilfbrand im Bereich des Inseldamms zur Reichenau gekommen. Hier verbrannten am Samstagmorgen, 19. März, rund 25.000 Quadratmeter Schilffläche.

Bereits am Montag, 14. März, war es am Vormittag im Konstanzer Teilort Litzelstetten ebenfalls zu einem Flächenbrand gekommen. Im Bereich des Augustawegs wurden rund 1500 Quadratmeter ein Raub der Flammen.