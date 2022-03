Die ersten sonnigen Frühlingstage: Jeder versucht, nach draußen zu kommen. Was nach dem Winter immer ein Genuss ist, muss schon wieder bedenklich stimmen: Seit Wochen regnet es in der Region nicht mehr. Ist das ein trockenes Frühjahr im normalen Bereich?

Hanns-Ulrich Kümmerle, Sprecher beim Deutschen Wetter Dienst, erläutert das Wetterphänomen. Es handelt sich dabei um eine Omega-Wetterlage. Über Europa hat sich ein Hoch gebildet, das jeweils am linken und rechten Rand von Tiefdruckgebieten flankiert wird. Die Tiefdruckgebiete befinden sich im Moment am östlichen Rand über Osteuropa und der Ukraine und bringen dort Kälte und Schnee, und am westlichen Rand über dem Atlantik.

Diese Wetterlage ist stabil

„Eine solche Wetterlage ist im Strömungsverlauf sehr stabil und zeigt eine hohe Erhaltungstendenz“, beschreibt Kümmerle die Lage. Ähnliche Omega-Wetterlagen habe es zum Beispiel im Sommer 2003 gegeben.

Im Moment bringt das Wetterphänomen dem Süden und den meisten Teilen Deutschlands anhaltend warmes Wetter mit viel Sonnenschein – Niederschlag sei auch binnen Wochenfrist nicht in Sicht. Dennoch könne man sich darauf verlassen, dass auch diese Wetterlage „irgendwann kippt“ – allerdings wisse man eben nicht, wann.

Frühjahr 2022 deutlich trockener als der Mittelwert

Was die Trockenheit angeht, bestehe allerdings Grund zur Sorge: Im langfristigen Mittel ergebe sich für die Monate Januar bis März eine Niederschlagsmenge von 117,5 Liter für Konstanz und Umgebung. Das trockenste Jahr vor genau 50 Jahren erbrachte nur 29 Liter. In diesem Jahr seien bislang 59,7 Liter an Niederschlag zusammen zu kommen – das liege auf der Schwelle zum sehr trockenen Bereich. In 95 Prozent der übrigen Jahre regne es im Frühjahr deutlich ergiebiger.

Wie sehr hängt die Omega-Wetterlage nun mit dem Klimawandel zusammen? „Zunächst handelt es sich um eine Laune der Natur“, erläutert Kümmerle. Doch er bestätigt, dass diese Laune in den vergangenen Jahren deutlich häufiger auftrete als zuvor – so könne man es jedenfalls beobachten.

Der Motor ist derzeit schwach

Auch dafür gibt es eine Erklärung: Grundsätzlich bildet die Temperaturdifferenz zwischen der Äquator- und der Polarregion den „Motor“ für die Westwinddrift. Ist die Differenz groß, dann ist auch der Motor stark: Der Wechsel zwischen Tief- und Hochdruckgebieten erfolgt schnell, der Wind bläst stark.

Durch den Klimawandel erwärmt sich aber die Polarregion schneller als die Gebiete um den Äquator – folglich nimmt die Temperaturdifferenz ab, es kommt zu einer deutlichen Verlangsamung der Westwinddrift. Phänomene wie die Omega-Wetterlage häufen sich deshalb.

Wie geht es jetzt weiter?

Wettervorhersagen, die sich über einen längeren Zeitraum als zwei Wochen erstrecken, seien nicht seriös vorzunehmen, so Kümmerle. Beim Deutschen Wetterdienst gibt es allerdings eine Jahreszeitenvorhersage, die zumindest einen „groben Trend“ angibt.

Demnach spreche vieles in der Region für ein warmes und trockenes Frühjahr, allerdings noch im durchschnittlichen Bereich. Diese Langfrist-Vorhersage sei allerdings von großer Unsicherheit geprägt.

So steht es um den Pegel

Die Trockenheit hat naturgemäß Auswirkungen auf den Seepegel. Aktuell beträgt der Wasserstand am Pegel Konstanz Bodensee 2,85 Meter (14. März, 15:30 Uhr). Dies entspreche dem Normalbereich, schreibt Simone Zehnder, Pressesprecherin der LUBW, auf Anfrage. Der Mittelwert zu diesem Zeitpunkt im Zeitraum von 1850 bis 2020 betrage 2,88 Meter.

Leicht zu erkennen: Der Wasserstand des Sees an der Konstanzer Seestraße im März 2022 ist niedrig. Typisch für die Jahreszeit, aber beunruhigend angesichts der anhaltenden Trockenheit. | Bild: Wagner, Claudia

Saharastaub In den vergangenen Tagen konnte man in ganz Deutschland das Phänomen des Saharastaubs beobachten. Am Dienstag färbte sich zeitweise der Himmel rötlich bis rötlich-gelb, die eingefärbten Wolken verbreiteten eine unheimlich anmutende Stimmung. Das Phänomen ist einfach erläutert: Stürme wirbelten in der Sahara Sand auf, dieser werde durch Winde herausgetragen. „Der Wolkenwirbel weht von Marokko über Spanien, die Biskaja bis zu uns herein“, sagt Kümmerle. Zum Glück handele es sich um ein vollkommen harmloses Phänomen, die Sedimente würden über Niederschlag wieder herausgewaschen.

Der Pegel variiert je nach der Menge des schmelzenden Schnees in den Alpen und dem hinzukommenden Niederschlag in Form von Regen im Frühling. Die aktuelle Schneemenge im alpinen Einzugsgebiet des Sees sei leicht unterdurchschnittlich.

„Daher wird die Kombination aus Temperatur und Niederschlagsmenge in den kommenden Wochen einen maßgeblichen Einfluss auf den Seewasserstand haben.“ Eine längerfristige Aussage zu zusätzlichem Schnee oder Regen sei nicht möglich. Im natürlichen Jahresverlauf sei mit einem Anstieg des Wasserstands zu rechnen.

Der Seepegel ist zwar niedrig, beunruhigend ist das aber noch nicht. Er befindet sich noch nahe am Durchschnitt. Das könnte sich aber noch ändern. | Bild: Wagner, Claudia

Grundwasser Die Grundwasserstände und Quellschüttungen befinden sich laut LUBW bis Ende Februar 2022 überwiegend im Normalbereich mit teils fallender und teils steigender Tendenz. Die von Dezember bis Februar in Baden-Württemberg gefallene Niederschlagsmenge sei leicht unterdurchschnittlich gewesen. Die bisher im März gefallene Niederschlagsmenge war sehr gering, die daraus resultierende Grundwasserneubildung dürfte minimal ausfallen. Im weiteren Jahresverlauf werde daher mit sinkenden Grundwasserständen und Quellschüttungen gerechnet, da durch die Verdunstung ein höherer Anteil der Niederschlagsmenge verbraucht wird.

Und so geht es dem Wald

Längere Trockenphasen haben nicht nur aufs Wasser, sondern vor allem auf die Pflanzen und den Wald Auswirkungen. Walter Jäger, Leiter des Forstamts Kreis Konstanz, schätzt die Lage schon jetzt als relativ dramatisch ein. „Zwar lag das Jahr 2021 bei den Niederschlägen im Schnitt, aber bereits ab September 2021 war es viel zu trocken in Süddeutschland“, sagt Jäger. Auch die Temperaturen seien höher gewesen als im langjährigen Schnitt, wenn auch nicht so drastisch wie in den Vorjahren.

„Im Moment haben die Oberböden noch genügend Feuchtigkeit, sodass wir Jungpflanzen setzen können“, sagt Jäger. Wenn es jedoch nicht bald regne, gerieten sie in Schwierigkeiten. Dasselbe gilt für den Baumbestand: „Bei diesen Temperaturen saugen die Bäume schon Wasser“, sagt er. Sie seien darauf angewiesen, dass sich der Oberboden füllt. Ansonsten werde es ein sehr schwieriges Jahr für den Wald.

Besonders gefährdet seien die Buche und die Tanne wegen der Trockenheit. Die Fichte leide zusätzlich unter dem Käferbefall. „Wenn es zu wenig regnet, bilden Fichten nicht genug Harz, das sie brauchen, um den Borkenkäfer zu bekämpfen“, erläutert Jäger. Schlimmer noch: In warmen Jahren bildet der Borkenkäfer nicht zwei, sondern drei Generationen an Nachkommen.

Walter Jägers Hoffnung: Sollte in den nächsten vier Wochen ein ergiebiger Landregen fallen, dann gebe es Hoffnung für den Waldbestand in diesem Jahr, auch für die Buche, die stärker als erwartet in Mitleidenschaft gezogen ist. Entscheidend wäre also, dass eine Abfolge von Tiefdruckgebieten die Omega-Wetterlage in absehbarer Zeit ablöst.