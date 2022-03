Konstanz vor 54 Minuten

War es Brandstiftung? Nach dem Feuer in der Sonnenbühlstraße ermittelt die Polizei

Am Sonntagabend, 20. März, hat es in einem Keller eines Wohngebäudes in Konstanz gebrannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.