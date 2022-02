Die Animationsfilme sind lediglich maximal vier Minuten lang; der Aufwand dahinter jedoch immens. Die Studierenden der Fachgruppe Kommunikationsdesign haben vielleicht zu schnell Ja gesagt, als Andreas Bechtold, Professor für Timebased-Design, mit dem Ho-Narro-Projekt an sie herantrat. Auftraggeber war die Gemeinschaft maskentragender Vereine und Zünfte, die auf der Suche nach der Lösung eines Problems waren.

Welches Problem? Der Fasnachtsunterricht an Konstanzer Kindergärten und Schulen, den die Mitglieder der Gemeinschaft geben, pausiert Corona-bedingt schon seit zwei Jahren. Die Narren fürchten, dass junge Konstanzer die Fasnacht nicht richtig kennenlernen. Die närrischen Fasnachtslehrer überlegten deshalb, ob nicht Erklärfilme die Unterrichtslücken füllen könnten.

„Bei Kommunikationsdesign geht es darum, sich in fremde Welten einzufühlen“

„Das entsprechende Know-how haben wir ja mit der HTWG direkt vor Ort“, schmunzelt Blätzlebuebe-Zunftmeister Roland Scherer, der sich sofort an Bechtold wandte, ob dies nicht eine schöne Aufgabe für eine Semesterarbeit sein könnte. Der Professor war sofort von der Idee angetan.

Roland Scherer, Blätzlebuebe-Zunftmeister, suchte gemeinsam mit den Konstanzer Narren nach Verbündeten – und würde in der Hochschule fündig. | Bild: Blätzlebuebe Konstanz

„Das Thema ist visuell interessant und alle gesellschaftlichen Gruppen nehmen an der Fasnacht teil.“ Mit Blick auf die Studierenden, die vorwiegend nicht aus Konstanz kommen, befindet Bechtold: „Bei Kommunikationsdesign geht es darum, sich in fremde Welten einzufühlen.“

Für die Studierenden sei es ein Bastel-Horror gewesen, berichtet Andreas Bechtold, Professor für Timebased-Design. Dass er Spaß daran hatte, ist unverkennbar. | Bild: Scherrer, Aurelia

Und wie fremd die Fasnachtswelt für die Studierenden anfangs war! Uli Topka, Brauchtumsbeauftragter der Konstanzer Blätzlebuebe-Zunft, hat seine helle Freude bezüglich eines wunderbaren Nebeneffekts, denn die künftigen Kommunikationsdesigner erhielten erst einmal selbst Fasnachtsunterricht.

Animationspläne und Drehbücher schreiben, Kulissen bauen, Figuren und Puppen basteln

„Fasnacht ist haptisch. Die Filme müssen also sinnlich sein“, stellt Professor Andreas Bechtold fest. Die Studierenden mussten nicht nur Drehbücher schreiben, Animationspläne und Storyboards schreiben, Kulissen bauen, Figuren und Puppen basteln, bevor es an die eigentlichen Dreharbeiten ging. „Es war ein Bastel-Horror“, grinst Andreas Bechtold und fügt an: „Sie haben sich extrem viel Mühe gegeben.“

Die Studierenden haben Konstanz in Kleinformat plus lustige Hästräger und Mäschgerle gebastelt. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Filme Die Fasnachts-Erklärfilme haben die Konstanzer Narrenvereine, die sich unter #Allenwohlundniemandweh zusammengetan haben, als Sticks den Fasnachtsball-Paketen beigelegt, die kostenlos an Konstanzer Kindergärten und Schulen verteilt werden. Ab dem 15. Februar 2022 sind außerdem zwei der Filmkulissen im Lago Shopping-Center ausgestellt. Außerdem haben die Narren mit Ravensburger Spiele ein Memory mit Konstanzer Fasnachtsmasken herausgebracht. Alle Infos unter www.blaetzlebuebe.de

Gemeinsam brachen sie auf, um für sie fremde Galaxien und neue Lebensformen in unterschiedlichsten Maskengestalten zu erforschen. Entstanden sind keineswegs klassische Lehrfilme, sondern vier fantasievolle Geschichten zu den Themen: Geschichte, Brauchtum, Hemdglonker und freie Fasnacht. Diese sind bereits für Kinder geeignet. Und so kommt es auch, dass ein Außerirdischer beim Wurstschnappen landet und der Wassermann plötzlich aus dem Bodensee klettert…