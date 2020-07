Fünf Kandidaten haben bisher ihre Bewerbung für das Amt des Konstanzer Oberbürgermeisters bekanntgegeben: Amtsinhaber Uli Burchardt, Rechtsanwalt und SPD-Mitglied Andreas Hennemann, Ur-Paradiesler Jury Martin, Betriebswirt Andreas Matt, Architekt Felix Müller und der derzeitige Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano, der mit Unterstützung der Grünen und Linken antreten will.

Fällt etwas auf? Alle Interessenten sind Männer. Doch mit dieser, wohl auffälligsten Gemeinsamkeit ist es nicht getan. Vielen der rund 67.000 wahlberechtigten Konstanzerinnen und Konstanzern fehlt die Unterscheidbarkeit der derzeitigen Kandidaten.

Worin unterscheiden sich die Kandidaten?

Die Lage auf dem angespannten Wohnungsmarkt verbessern, die Mobilität weiterzuentwickeln und den Verkehr zu einem geringeren Stressfaktor werden zu lassen, die Klimawende mit kommunalen Maßnahmen unterstützen, die Bereiche Wissenschaft und Wirtschaft stärker miteinander zu vernetzen: All diese und weitere Ziele eint die potenziellen nächsten Oberbürgermeister.

Was aber interessiert Sie? Die Konstanzer Lokalredaktion des SÜDKURIER will ihre Fragen an die Bewerber sammeln. Bei welchen Themen sollen wir den Kandidaten auf den Zahn fühlen, wozu sollten diese Stellung beziehen? Schreiben Sie uns – entweder anonym oder mit Nennung Ihres Namens und des Stadtteils, in dem Sie leben.