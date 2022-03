In den vergangenen Jahren konnten unter Mithilfe der Bevölkerung mehrere Diebstahlserien von Außenbordmotoren am Bodensee, auch in der Schweiz und Österreich, geklärt werden. Nun wurde ein komplettes Sportboot im Wert von 15.000 Euro gestohlen gemeldet. Doch bei dem Fall, der sich in Dettingen ereignete, handelte es sich nicht um das Werk von Langfingern.

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei Konstanz hervorgeht, ging bei der Wasserschutzpolizeistation Konstanz eine Strafanzeige wegen Diebstahls eines Bootes ein. Die Ermittlungen der Beamten zeigten aber schnell, dass dieses lediglich von der Ortspolizeibehörde abgeschleppt wurde. Das Sportboot hatte auf einem Trailer längere Zeit unverändert am selben Ort, einem Parkstreifen in Dettingen, gestanden.

Konstanz Vier Konstanzer Polizisten machen Bootsdieben in vielen Ländern das Leben schwer Das könnte Sie auch interessieren

Dazu schreibt die Pressestelle der Polizei: „Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zugelassene Sportboottrailer maximal 14 Tage im öffentlichen Verkehrsraum an einer Stelle abgestellt werden dürfen. Bootsbesitzer sollten außerdem bedenken, dass ungesicherte Boote am Straßenrand oder auf dem Privatgrundstück nahe der Straße das Ziel von Kriminellen werden können – insbesondere dann, wenn am Boot ein Außenbordmotor angebracht ist.“

Polizei appelliert an Bootsbesitzer

Außerdem warnt die Polizei Bootsbesitzer, dass nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen und Aufhebung der Reisebeschränkungen in Europa in diesem Jahr mit einer erhöhten Anzahl von Außenbordmotor-Diebstählen zu rechnen sei. Hinzu komme, dass durch die derzeitige Situation der legale Markt praktisch ausverkauft sei, was bei neuen Sportbooten und Außenbordmotoren zu langen Lieferzeiten führen würde.

Die Fahnder des Kompetenzzentrums für Bootskriminalität aus Konstanz bitten die Bevölkerung und Bootsbesitzer deshalb, zum Saisonstart besonders sensibel zu sein. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen in Häfen oder an Trockenliegeplätzen helfen der Polizei, Straftaten zu verhindern oder nachträglich aufzuklären.

Allensbach/Konstanz Zwei Männer haben mehrere Bootsmotoren zwischen Allensbach und Reichenau gestohlen: Jetzt mussten sie sich vor Gericht verantworten Das könnte Sie auch interessieren

Bei Fragen rund um die Sicherung von Sportbooten, Trailern und Außenbordmotoren können sich Bürger direkt an die Wasserschutzpolizei Konstanz wenden. Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität ist unter der Telefonnummer (07531) 5902-300 erreichbar.