Am Samstagabend, 23. April, gegen 22.22 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Reichenaustraße in Konstanz. Ein 22-jähriger Toyota-Fahrer, der von der Rudolf-Diesel-Straße kommend geradeaus in die Opelstraße fuhr, missachtete die Vorfahrt eines 26-jährigen Audi-Fahrers, der auf der Reichenaustraße stadtauswärts unterwegs war. Das teilt Wolfgang Anselment, verantwortlicher Polizeibeamter beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz, gegenüber dem SÜDKURIER mit. Dabei wurden zwei Personen im Toyota eingeklemmt, wie Fabian Daltoe, Pressesprecher der Feuerwehr Konstanz mitteilt. Die stadtauswärts führenden Fahrspuren auf der Reichensstraße waren bis gegen 0.15 Uhr am Sonntagmorgen gesperrt.

Zwei Personen aus dem Fahrzeug befreit

Insgesamt 20 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache und dem Löschbereich Petershausen waren im Einsatz. Sie stellten die Erstversorgung der im Toyota eingeklemmten Personen sicher, öffneten das Fahrzeug mit hydraulischen Rettungsgeräten und stellten gleichzeitig den Brandschutz sicher, indem sie die Batterien der beiden Fahrzeuge abklemmenten, so Fabian Daltoe.

Die Feuerwehr Konstanz musste am Samstagabend, 23. April, bei einem Verkehrsunfall in der Reichenaustraße zwei Personen aus ihrem Fahrzeug befreien. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Die beiden Leichtverletzten wurden dem Rettungsdienstdienst übergeben. Die zwei Insassen des bevorrechtigten Audis wurden ebenfalls leicht verletzt, wie Wolfgang Anselment berichtet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf insgesamt 21.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 0.15 Uhr am Sonntagmorgen, 24. April, geräumt.