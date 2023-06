Ein unbekannter Mann hat in Konstanz einer 13-Jährigen nachgestellt und ist ihr wohl durch die halbe Stadt gefolgt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 24. Juni. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Konstanz hervor.

Darin schreibt die Pressestelle, dass das Mädchen gegen 20 Uhr zunächst an der Bushaltestelle Zähringerplatz stand und auf den Bus wartete. Dort habe sie bemerkt, dass der Fremde sie permanent anstarrte und schließlich nach ihr in denselben Bus in Richtung Wollmatingen einstieg.

An der Haltestelle Bodan verließ die 13-Jährige den Bus und lief von dort aus die Straße hinab in Richtung der Haltestelle Bodan/Riedstraße. Dabei verfolgte sie der Mann, der ebenfalls ausgestiegen war. Kurz darauf fragte er sie auf Englisch, ob er ihr helfen könne. „Anschließend berührte er die 13-Jährige am Gesäß“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Daraufhin sei sie losgerannt – zu einer Freundin. Zusammen mit ihr machte sie sich auf den Weg in Richtung Polizeiposten Wollmatingen. Auch dann hörte der Unbekannte nicht auf. Er hatte die beiden Mädchen zunächst verfolgt, bis diese eine Frau um Hilfe baten. Als er das sah, ergriff er laut Angaben der Polizei die Flucht.

Mädchen hat „genau richtig reagiert“

Dieser Fall wirft eine Frage auf, die sich wohl viele Eltern stellen: Wie sollten Kinder sich in einer solchen Situation verhalten? Polizeisprecherin Katrin Rosenthal antwortet auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Meiner Meinung nach hat das Mädchen genau richtig reagiert.“ Am besten sei es immer, so schnell wie möglich Abstand zum Gegenüber zu gewinnen. Rosenthal fügt hinzu: „Kinder sollten auf sich aufmerksam machen und Erwachsene um Hilfe bitten.“

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Hose mit Muster, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Sonnenbrille. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07531 9952222 melden.