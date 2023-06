Kreis Konstanz vor 31 Minuten

Er boxte, belästigte und bedrohte Frauen im Landkreis – Ist er wirklich psychisch krank?

Der 31-Jährige hat immer wieder Frauen angegriffen – in Konstanz, Stockach, Singen. Ob er schuldfähig ist, wird am zweiten Prozesstag diskutiert. Am Ende der Verhandlung fällt der Richter ein Urteil, das „wehtun wird“.