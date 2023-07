Wie diese Situation derart eskalieren konnte, möchten die Beamten der Polizei Konstanz herausfinden – und setzen dafür auf Hinweise möglicher Augenzeugen. Wie die Pressestelle in einer Mitteilung schreiben, haben am Samstagmittag, 1. Juli, mehrere Unbekannte einen Radfahrer auf der Hafenstraße angegriffen und verletzt.

Der 40-Jährige habe gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad an der abgesenkten Schranke am Bahnübergang gewartet. Dort habe ihn unbekannter Mann angesprochen. Schnell habe sich ein Streitgespräch entwickelt, in dessen Verlauf der Fremde den 40-Jährigen vom Fahrrad stieß.

Als der Radler versuchte, wieder aufzustehen, soll ihn ein weiterer Begleiter des Angreifers in den Schwitzkasten genommen und ihm mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Dadurch sei der 40-Jährige zu Boden gegangen. Als der Mann dort lag, hätten mehrere Männer auf ihn eingetreten.

Laut Polizeiangaben flüchteten die Angreifer danach zu Fuß in Richtung Schweiz. Im Zuge der Ermittlungen hoffen die Beamten auf die Aussagen von Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 melden.