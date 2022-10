Ein unbekannter Täter mit weißer Sturmhaube ist in der Nacht auf Dienstag, 25. Oktober, in die Gaststätte Kolbenfresser auf der Fürstenbergstraße eingebrochen. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung.

Konstanz Einbrecher kommen durch den Keller und knacken mehrere Spielautomaten Das könnte Sie auch interessieren

Der Einbrecher brach demnach gegen 4 Uhr eine Hintertür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Innenräumen der Kneipe. Im Gastraum öffnete er einen Spielautomaten und stahl die darin befindliche Geldkassette.

Anschließend flüchtete der Täter, zu dem der Polizei eine Beschreibung vorliegt: Demnach ist der maskierte Mann etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuzenjacke sowie braune Schuhen mit dicker weißer Sohle.

Konstanz Einbrecher klettert mithilfe einer Europalette in eine Bar und bricht Spielautomat auf Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich über die Telefonnummer (07531) 995-2222 ans Konstanzer Revier wenden.