Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Donnerstag, 13. Oktober, zwischen 4 und 5 Uhr in die Gaststätte Destille auf der Mainaustraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, holte sich der Einbrecher eine Europalette von einer nahe gelegenen Baustelle, um besser an ein Seitenfenster der Kneipe zu gelangen. Anschließend hebelte er das Fenster auf und drang so in die Innenräume vor.

Konstanz Schreck nach dem Wochenende! Firma in Konstanz wurde Opfer von Einbrechern Das könnte Sie auch interessieren

Dort brach der Unbekannte laut Polizei einen Spielautomaten auf und entnahm das darin befindliche Bargeld. Anschließend verließ der Täter die Gaststätte durch das zuvor geöffnete Fenster. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich Mainau-/Glärnischstraße in Petershausen bemerkt haben, können sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.