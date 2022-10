Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag, 21. Oktober, ins Bistro Babylon in der Fürstenbergstraße eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, hebelten sie eine Kellertür auf und gelangten so in die Innenräume der Gaststätte.

Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer in besagter Nacht etwas Verdächtiges in dem Karree Fürstenberg-/Winkelstraße beobachtet oder andere Hinweise auf die Einbrecher hat, kann sich an den Polizeiposten Wollmatingen, Telefon (07531) 94299-3, wenden.