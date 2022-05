An der Bushaltestelle Zähringerplatz ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Beide Kontrahenten, 37 und 34 Jahre alt, haben dabei Verletzungen davongetragen, weshalb die Konstanzer Polizei nun Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen hat.

Was ist passiert? Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, seien die beiden Männer am Montagabend, 30. Mai, gegen 19.30 Uhr in einem Bus der Linie 2 aufeinandergetroffen. Dieser Bus verkehrt zwischen dem Stadtteil Wollmatingen und dem Bahnhof Konstanz.

Zunächst gerieten die Männer miteinander in Streit. Das heftige Gespräch endete jedoch in einer Prügelei an der Bushaltestelle am Zähringerplatz, durch die beide Kontrahenten verletzt wurden. Der Auslöser des Streits ist nicht bekannt.