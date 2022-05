Konstanz 30. Mai 2022, 17:12 Uhr

Exhibitionist mitten in Konstanz: Mann in beiger Unterhose steht an der Ampel beim Schnetztor

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am 21. Mai in der Konstanzer Altstadt ereignet hat. Dort hatte ein fast unbekleideter Mann mitten am Tag sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.