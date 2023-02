Narrenmarkt auf der Marktstätte

Nachdem sich viele Fasnachtsfreunde am Freitag noch vom ausgelassenen Feiern am Schmotzigen Duschtig erholt haben, gibt die fünfte Jahreszeit am Samstag, 18. Februar, wieder Vollgas. Am Mittag kommen zahlreiche Mäschgerle auf die Marktstätte, um beim Narrenmarkt dabei zu sein, dessen Erlös komplett an einen guten Zweck geht.

Gut besucht: Der Narrenmarkt lockte viele Besucher am Samstagmittag, 18. Februar, auf die Marktstätte. | Bild: Hanser, Oliver

Buntes Treiben in der Niederburg

Am Abend sind dann die Besenwirtschaften, Kneipen und Weinstuben voller Mägscherle und auch in den Gassen wird gefeiert. In der Niederburg ist Jubel, Trubel und Heiterkeit angesagt. Narren, Hästräger und Schnurrgruppen ziehen durch den ältesten Konstanzer Stadtteil.

Diese Clowngruppe zog am Samstagabend, 18. Februar, durch die Niederburg und sorgte für Stimmung. | Bild: Hanser, Oliver

Großer Umzug am Fasnachtssonntag

Am Sonntagmittag, 19. Februar, kommt es zu einem weiteren Höhepunkt der Konstanzer Fasnacht: Über 4000 Teilnehmer ziehen beim großen Umzug 2023 durch die Stadt und rund 15.000 Zuschauer werden in Konfetti gebadet. Fast vier Stunden dauert das Spektakel, das von der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften veranstaltet wird.

Tausende Teilnehmer – hier die Konstanzer Keiler – laufen beim großen Umzug am Fasnachtssonntag mit. | Bild: Hanser, Oliver