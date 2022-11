Der Verdacht liegt nahe, dass Serientäter unterwegs sind: Bereits die dritte Kneipe an der Fürstenbergstraße beziehungsweise Wollmatinger Straße wurde innerhalb weniger Wochen das Ziel von Einbrechern. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, traf es nun die Torro Sportbar an der Ecke Wollmatinger Straße Ecke Schneckenburgstraße. Die noch unbekannten Täter schlugen irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntagnacht um 3 Uhr bis Dienstagmittag um 13.30 Uhr zu.

Die Täter trennten dabei laut Polizeiangaben zunächst an einem auf der Gebäuderückseite liegenden Fenster das Gitter ab und schlugen anschließend die Scheibe ein, um ins Innere der Kneipe zu gelangen. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Gaststätte bemerkt haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter (0 75 31) 995 22 22 zu melden.

Mehrere Einbrüche in kurzer Zeit

Es ist in diesem Bereich bereits der dritte Einbruch in eine Gaststätte innerhalb weniger Wochen. Das Vorgehen der Täter war hierbei immer ähnlich. So hebelten beispielsweise in der Nacht vom 21. Oktober noch unbekannte Täter die Kellertür des Bistro Babylon auf und knackten ebenfalls mehrere Spielautomaten. Nur wenige Tage später erbeutete ein maskierter Täter eine Geldkassette aus der Motorrad-Kneipe Kolbenfresser, die ebenfalls an der Fürstenbergstraße liegt.

Ob da ein Serientäter am Werk ist? „Die Kollegen ermitteln dazu“, sagte Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, dazu lediglich auf SÜDKURIER-Nachfrage.