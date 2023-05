Besucherandrang mit Ansage: Den Brückentag nutzen viele Gäste, um Konstanz einen Besuch abzustatten. Bereits kurz nach 11 Uhr sind alle Parkplätze in der Innenstadt belegt. Das Parkleitsystem der Stadt Konstanz auf deren Homepage gibt allerdings nicht alle Zahlen der noch freien Parkplätze in den Parkhäusern korrekt wieder.

367 freie Parkplätze im Lago-Parkhaus heißt auf der Internetseite der Stadt Konstanz. Während bereits alle Parkplätze belegt sind, wie das Verkehrsleitsystem vermittelt, scheint es im Lago-Parkhaus keinerlei Bewegung zu geben. Was ist da los?

Schon seit Wochen trete dieser Fehler auf, berichtet Peter Herrmann, Center-Manager des Lago Shopping-Centers in der Bodanstraße. Im Parkhaus herrsche keineswegs Stillstand. Um kurz vor 11 Uhr am Brückentag, 19. Mai, gab es nur noch 45 freie Plätze, Tendenz rasch sinkend.

Die Parkhäuser in der Innenstadt sind alle belegt. Auch auf dem Döbele gibt es keine freien Plätze mehr; Minus 28 signalisiert das Verkehrsleitsystem übrigens um 11.45 Uhr. In der Kernstadt werden die Autofahrer also vergeblich einen Stellplatz suchen.

Auf rechtsrheinischer Seite sieht es noch besser aus. In den Parkhäusern Benediktinerplatz und Seerhein-Center gibt es am Vormittag noch Parkmöglichkeiten, ebenso am Park-and-Ride-Parkplatz Bodenseeforum. Der Park-and-Ride-Platz in der Byk-Gulden-Straße steht übrigens nicht zur Verfügung.