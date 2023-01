Im April 2022 wurde es eröffnet und bereits im August hatten 100.000 Besucher das Schwaketenbad besucht. Auch am 30. Dezember gab wieder Grund für eine kleine Feier: Die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) hat an jenem Tag den 200.000 Badegast im Schwaketenbad begrüßt. Der Anklang spiegle das gute Konzept wider, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

BGK-Geschäftsführer Robert Grammelspacher begrüßte am Freitag die Familie Staubach aus Stuttgart und lud sie mit Betriebsleiter Roland Lohr zum kostenfreien Eintritt sowie zu Verzehr im Restaurant ein. Die Familie weilte zu Besuch bei den Großeltern in Dettingen.

„Es ist schön, dass Sie zu den Besucherinnen und Besuchern gehören, die einen Bezug zu unserem Bad haben“, sagte Geschäftsführer Robert Grammelspacher. Die Familie lobte laut Pressemitteilung der Bädergesellschaft das Angebot, vor allem auch für Kinder, sowie die familienfreundlichen Preise des Schwaketenbads.

Das neue Bad lockt mehr Besucher pro Jahr

„Uns freut es sehr, dass das Schwaketenbad so gut ankommt bei den Menschen. Es war daher die richtige Entscheidung, auf das Konzept mit vielen unterschiedlichen Angeboten zu setzen“, wird Robert Grammelspacher weiter zitiert. Kinder erfreuen sich an den Spielbereichen und die große Rutschenanlage sei ein Anziehungspunkt für alle Besucher.

Mit der neuen Besuchermarke stehe bereits fest, dass es einen Besucherrekord geben wird. Denn im alten Schwaketenbad waren es vor dem Brand rund 200.000 Badegäste pro Jahr. Die Bädergesellschaft erhofft sich rund 280.000 Badegäste im ersten Betriebsjahr der neuen Einrichtung.

„Der Zuschnitt des neuen Schwaketenbads bewährt sich in der Praxis. Jeder Bereich hat sein eigenes Publikum“, erklärt Roland Lohr. Aus seiner Sicht seien die zusätzlichen Becken für das Erlernen des Schwimmens ideal. „Die Schwimmkurse sind hervorragend gebucht.“

Seit April waren es in den Fitnesskursen (Aqua-Jogging, -Cycling und -Fitness) rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in den Schwimmkursen für Kinder waren es etwa 250. Daneben gibt es Freiraum für den Schulunterricht, den Vereinssport und für die Angebote der Universität.