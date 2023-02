Eine Prügelei mit mehreren Beteiligten hat am Sonntag, 12. Februar, gegen 3 Uhr einen größeren Polizeieinsatz vor der Diskothek Grey in der Max-Stromeyer-Straße im Konstanzer Industriegebiet nach sich gezogen. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Aus bisher nicht bekanntem Grund war es zwischen mehreren Personen und Türstehern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei zogen sich laut Polizei mehrere Beteiligte leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Konstanz gebracht.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Zur Lagebewältigung waren mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Der genaue Tathergang konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Rufnummer (07531) 995-2222 in Verbindung zu setzen.