Vor der Diskothek Grey an der Max-Stromeyer-Straße im Konstanzer Industriegebiet ist es erneut zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte trafen dort am Sonntag, 25. September, gegen 2.45 Uhr auf dem Fußweg zwei Männer aufeinander: das 20-jährige spätere Opfer und ein noch unbekannter Gegner.

Die Beiden gerieten laut Polizei in Streit, gingen sich schließlich an die Gurgel und landeten auf dem Boden. In dem Moment mischten sich mehrere Gäste ein und versuchten zu schlichten. Nachdem er wieder aufgestanden war, schlug der Unbekannte dem 20-Jährigen so stark die Faust ins Gesicht, dass der junge Mann zusammenbrach und mit dem Kopf auf die Straße stürzte.

Der Täter sei danach zu Fuß stadteinwärts geflüchtet, heißt es in der Mitteilung weiter. Er soll circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von südländischem Aussehen sein. Bekleidet war er mit einem hellen Oberteil. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter (07531) 995-0 zu melden.

Immer wieder Ärger am Grey

Es ist nicht der erste Mal in diesem Monat, dass es zu Straftaten vor der Diskothek auf der Max-Stromeyer-Straße kommt. Erst in der Nacht zum 11. September hatten sich während eines Brandalarms im Grey, bei dem alle Gäste das Gebäude verlassen mussten, mehrere Personen eine Schlägerei geliefert.

Fast auf die Stunde genau eine Woche später rammte ein Betrunkener mit seinem Wagen fünf Autos, die vor der Diskothek geparkt waren. Bereits Anfang August hatte ein 31-Jähriger vorm Grey einen Fausthieb verpasst bekommen, der ihn ins Krankenhaus brachte.