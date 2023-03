Ganz schön frech: Ein noch unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstagabend, 28. März, an der Kreuzung Ebertplatz/Herosé-Park und Reichenaustraße die Vorfahrt missachtet. In der Folge kollidierte eine 21-jährige Audi-Fahrerin mit der dortigen Mittelinsel. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Konstanz Plötzlich kracht es unter der Schänzlebrücke – Radler verletzt, Auto beschädigt Das könnte Sie auch interessieren

Die 21-Jährige war dabei laut der Meldung gegen 20.25 Uhr mit einem weißen Audi auf der Reichenaustraße stadtauswärts in Richtung Schänzlebrücke unterwegs. „Auf der Kreuzung zum Ebertplatz missachtete ein unbekannter Radler die für ihn Rot zeigende Ampel und kreuzte vor dem Audi die Fahrbahn“, heißt es weiter in der Meldung.

Um den Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 21-Jährige dann nach links aus und touchierte die Verkehrsinsel. Am Audi entstand durch die Kollision laut Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der an den Felgen stark demolierte Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der noch unbekannte Fahrradfahrer nahm von dem Unfall keinerlei Notiz und setzte seinen Weg in Richtung Herosé-Park fort. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf die Identität des Radlers geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531 995222, zu melden. Zu dem flüchtigen Radler ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war.