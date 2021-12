Leo Lensing reicht Männern die Hand, die Frauen geschlagen haben. Der Psychologe gibt Hilfestellung, um Konflikte ohne Gewalt zu lösen. „Wer wütend ist, muss keine Gewalt ausüben“, sagt der 62-Jährige. Ohne Spenden gäbe es das Angebot bei Pro Familia nicht.

Die Initiative Pro Familia berät in Fragen der Sexualität, der Schwangerschaft, der Familienplanung und der Partnerschaft. Die Anlaufstelle ist politisch und konfessionell unabhängig. Sie ist bundesweit als Verein in freier Trägerschaft organisiert. Die Pro Familia Konstanz ist eine Anlaufstelle nach dem Schwangeren- und Familienberatungsgesetz. Die Mitwirkenden Leo Lensing hofft seit 20 Jahren, dass er und sein Provisorium überflüssig werden. Doch jedes Jahr stellt er wieder fest: „Bisher ist es nicht gelungen, ein professionelles Angebot für die Täterarbeit zu etablieren.“ Dabei sei es 2019 auf der Ebene des Landkreises fast so weit gewesen. Doch dann kamen Corona und die Schwierigkeiten mit den Finanzen im Landkreis.

Leo Lensing sagt: „Jeder kann was machen, ganz wenige wollen was machen.“ Oftmals habe er es mit Männern zu tun, die wegen einer Gewalttat innerhalb der Familie der Wohnung verwiesen wurden. Die Polizei habe ihnen nahegelegt, das bei Pro Familia angesiedelte Angebot „Stop it“ wahrzunehmen. Zehn Männer, so sagt der Psychologe, hätten ihn im laufenden Jahr aufgesucht.

Mit dreien arbeite er nachhaltig zusammen. Fünf seien nur einmal zum Gespräch gekommen, und die weiteren nähmen Termine immerhin wahr. Trotz der niedrigen Erfolgsquote betrachtet es Lensing als sinnvoll, Männer zur Selbstverantwortung zu motivieren und sich für Frieden in den Familien einzusetzen.

Der Spendenzweck Der Psychologe Leo Lensing zeigt Männern, die gegenüber Frauen gewalttätig geworden sind, wie sie Konflikte friedlich lösen können. Das Projekt heißt „Stop it“ und wurde von der Projektgruppe Häusliche Gewalt in Konstanz entwickelt. Die Kontoverbindung IBAN: DE09 6005 0101 7486 5004 40

Der Psychologe kennt drei Gruppen von Männern: Solche, die nie eine Frau schlagen. Solche, die es einmal gemacht und dann ihr Leben umgekrempelt haben. Und solche, die immer wieder zuschlagen. Eine gewisse Hoffnung bestehe, wenn es ein Mann ein halbes Jahr lang geschafft habe, nicht mehr handgreiflich zu werden. Lensing nennt Tricks, damit es erst gar nicht so weit kommt: Tief durchatmen, bis zehn zählen, und erst dann handeln.

Mit solchen Werkzeugen fängt es in den Sitzungen bei ihm an. Später gehe es auch darum, wunde Punkte zu erkennen und sich mit der Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Oftmals hätten gewalttätige Männer selbst Gewalt erlebt oder seien schon als Kind aufgefallen, weil sie immer wieder ausrasteten. Manche ermutige er, an den inneren Haltungen zu arbeiten, weil sie der Frau die Schuld an ihrer Gewalt gäben.