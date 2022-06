Gleich mehrere betrunkene E-Scooter- und Autofahrer hat die Polizei in den Abend- und Nachtstunden von Montag, 20. Juni, auf Dienstag im Konstanzer Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Das schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Auf dem E-Scooter mit 1,8 Promille unterwegs

Los ging es gegen 22.30 Uhr mit einem 26-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Bodanplatz. Die Beamten stellten bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von knapp 1,8 Promille bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Genauso erging es einer 35 Jahre alten Frau, die gegen 1 Uhr ebenfalls mit einem E-Scooter und über 1,8 Promille Alkohol auf dem Rheinsteig unterwegs war, und einem 21-Jährigen, der mit seinem Scooter mit rund 1,1 Promille auf der Reichenaustraße fuhr.

Den betrunkenen Rollerpiloten schlossen sich eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 30 Jahre alte Frau mit einem Skoda Fabia an. Sie wurden um Mitternacht auf der Fürstenbergstraße kontrolliert und hatten jeweils über 1 Promille. „Alle fünf müssen sich in Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrten verantworten“, so Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Für Elektroroller-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer.