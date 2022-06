Konstanz vor 48 Minuten

In Konstanz schnell mal einen E-Roller leihen – ist das wirklich ein Beitrag zum Klimaschutz?

Zeus und Bird: In Konstanz stehen hunderte Miet-E-Roller der beiden Hersteller bereit. Die gute Nachricht – sie machen weniger Probleme als in anderen Städten. Die nicht so gute Nachricht hat etwas mit der Umwelt zu tun.