Nach dem großen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Ostermorgen in der Fürstenbergstraße in Konstanz, dauern die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei an. Weitere Details zu dem Fall, bei dem vier junge Personen festgenommen wurden, sind nicht bekannt. Laut Angaben des Polizeipressesprechers Uwe Vincon liefen die Ermittlungen auch am Dienstagnachmittag noch, mehr Informationen gab er auf SÜDKURIER-Nachfrage nicht preis.

Südbaden Großrazzia gegen Kinderpornografie: Polizei durchsucht zahlreiche Wohnungen und Autos in Südbaden Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem spektakulären Einsatz, bei dem das SEK mit einem Großaufgebot in die Konzilstadt ausrückte, waren drei Männer im Alter von 21 und 22 sowie eine 17-jährige Jugendliche festgenommen worden.

Die Einsatzkräfte waren maskiert und in Tarnausrüstung gekleidet. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Dem voraus war die Bedrohung und Erpressung eines 19-jährigen Opfers gegangen. Mutmaßlich spielten bei der Auseinandersetzung Drogengeschäfte eine Rolle, auch eine Schusswaffe soll eine Rolle gespielt haben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Verdächtigen wurden in Arrestzellen gebracht.

Sobald es neue Informationen gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.