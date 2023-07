Ja, von Konstanz aus kann man sogar Europa bereisen. Es sind zwar nicht viele, aber doch ein paar Fernzüge, die dort vom Bahnhof abfahren. Und sie steuern mitunter auch attraktive Ziele in Deutschland an. Hier einige Beispiele.

Konstanz seit Mai an ICE-Netz angeschlossen

Es ist wohl ein Highlight in diesem Jahr: Ende Mai 2023 wurde der Konstanzer Bahnhof zum ersten Mal an das ICE-Netz angeschlossen. Seitdem verkehrt samstags und sonntags jeweils ein ICE von Konstanz nach Hamburg, freitags und samstags jeweils einer aus dem Norden zurück in die Konzilstadt. Weitere Halte sind unter anderem Villingen, Karlsruhe, Frankfurt und Hannover.

(Archivbild) Auf diesen beeindruckenden Blick auf die Hamburger Elbphilharmonie können sich Reisende freuen, die in den kommenden Monaten die neue Direktverbindung in die Hafenstadt nutzen. | Bild: Christian Charisius/dpa

Der Zug fährt am Samstagmorgen um 11.48 Uhr und am Sonntag um 13.48 Uhr in Konstanz ab. Nach etwa zehn Stunden Fahrtzeit kommen Reisende in Hamburg am Samstag um 21.47 Uhr beziehungsweise am Sonntag um 23.46 Uhr an.

In umgekehrte Richtung können Urlauber am Freitag um 10.28 Uhr in Hamburg abfahren und erreichen Konstanz um 20.08 Uhr. Am Samstag startet der ICE um 8.25 Uhr und kommt um 18.08 Uhr an. Wer frühzeitig plant, kann ein einfaches Ticket schon für knapp 28 Euro bekommen. Abwarten sollten Interessierte allerdings nicht, denn die Verbindung soll nur bis zum 10. September dieses Jahres bestehen.

Wer übrigens nur bis Karlsruhe fahren möchte, kann dies mit dem Regionalexpress auch stündlich von Konstanz aus tun. Die Fahrt dauert rund drei Stunden und kostet, wenn man frühzeitig bucht, ab 23 Euro. Außerdem gilt für diese Verbindung das Deutschlandticket.

Direktverbindung nach Stuttgart vorerst lahmgelegt

Ab der Konzilstadt gibt es mindestens zweimal täglich eine Direktverbindung nach Stuttgart. Die Fahrt dauert zwei Stunden und 39 Minuten und das Ticket kann zum Nahverkehrstarif erworben werden – somit gilt hier auch das Deutschlandticket. Wer rechtzeitig bucht, bezahlt mitunter weniger als 15 Euro.

Die schlechte Nachricht: Wegen Bauarbeiten fallen die Züge auf dieser Strecke zwischen dem 3. Juni und dem 26. Oktober komplett aus. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Alternative Verbindungen gibt es zum Beispiel mit Umstieg in Karlsruhe oder Ravensburg. Ab Ende Oktober soll die Direktverbindung wieder in den Fahrplan aufgenommen werden.

Auf direktem Weg in den Norden der Bundesrepublik

Auf der Schwarzwaldbahn fährt ganzjährig an den Wochenenden ein Intercity-Zugpaar zwischen Konstanz und Emden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilt. Abfahrt nach Norden ist sonntags um 9.07 Uhr mit Ankunft in Emden um 19.27 Uhr. Zurück fährt der Zug freitags und samstags um 06.34 Uhr und erreicht Konstanz um 16.45 Uhr.

Weitere Halte sind unter anderem Villingen, Karlsruhe, Mainz, Köln, Düsseldorf und Münster. Bis in die Rheinmetropole Köln braucht der Zug beispielsweise nur sechseinhalb Stunden. Bei frühzeitiger Buchung können Reisende ein Ticket bis nach Emden für knapp 28 Euro bekommen.

Und ins Ruhrgebiet geht‘s schon ab 18 Euro

Diese Verbindung könnte auch Fußball-Fans interessieren: Samstags kommen Reisende auf direktem Weg ins nordrheinwestfälische Dortmund. Der ICE fährt um 9.07 in der Konzilstadt los und erreicht Dortmund planmäßig um 17.08 Uhr. Wer frühzeitig bucht, also drei bis vier Monate im Voraus, bezahlt für die Fahrt mit etwas Glück nur etwa 18 Euro.

Sie wollen ins Ausland? Diese Verbindungen in die Schweiz gibt es

Interregio-Züge der Schweizerischen Bundesbahnen verbinden Konstanz stündlich (von 5.09 Uhr bis 22.09 Uhr) mit Zürich. Die Direktfahrt kostet in der Regel rund 30 Euro und dauert eineinviertel Stunden. Ein Ticket für Verbindungen mit einem Umstieg – beispielsweise in Weinfelden – bekommt man bereits ab 20 Euro. Mit dem Interregio-Zug gelangt, wer möchte, weiter bis nach Luzern.

(Archivbild) Ansehnlich und nur etwas mehr als eine Stunde entfernt: Ein Tagesausflug nach Zürich lohnt sich von Konstanz aus allemal. | Bild: Bernd Günther

Oder soll es lieber weiter nach Tirol gehen?

Wer ins schöne Tirol reisen möchte, kann das von Konstanz aus mehrmals täglich mit nur einem Umstieg tun. Ab 5.09 Uhr bis 17.09 Uhr fährt vom Bahnhof aus alle zwei Stunden ein Interregio-Zug in Richtung Zürich. Dort geht es entweder mit dem Railjet Xpress (RJX) oder dem IC weiter bis nach Innsbruck. Die Fahrt dauert gut fünf Stunden. Ende Juni bis Ende Oktober gibt es zwei zusätzliche Verbindungen um 19.09 Uhr und um 20.09 Uhr mit Umstieg in Zürich. Die Fahrt, ab Zürich im österreichischen Nightjet (NJ), dauert knapp sechs Stunden.

Die zeitsparendste Verbindung nach Innsbruck führt zunächst auf die andere Seeseite nach Friedrichshafen. Von dort aus fahren Reisende in nur drei Stunden mit dem RJX weiter nach Innsbruck. Diese Verbindung gibt es montags bis freitags um 9 Uhr und täglich um 14 Uhr ab rund 20 Euro.

Auch Prag oder Mailand sind von Konstanz aus gut erreichbar

Mit Umstiegen in Zürich, München oder Stuttgart sind sogar europaweite Reisen von Konstanz aus möglich. In weniger als fünf Stunden kommen Urlauber etwa ins italienische Mailand. Wer beispielsweise um 6.09 Uhr in Konstanz zusteigt, erreicht Mailand schon um 10.50 Uhr – sofern alles planmäßig läuft.

Mit zwei Umstiegen – in St. Gallen und München – können Urlauber mit etwas mehr Zeit sogar in die tschechische Hauptstadt gelangen. In gut elf Stunden fahren Züge ab Konstanz täglich nach Prag – die Abfahrt ist beispielsweise um 7.09 Uhr, Ankunft in Prag um 18.17 Uhr.

(Archivbild) Zahlreiche Touristen bereisen jährlich die tschechische Hauptstadt Prag.Im Vordergrund des Bildes sind Menschen zu sehen, die die die Karlsbrücke überqueren. Im Hintergrund ragt die Prager Burg empor. | Bild: Monika Skolimowska/dpa

Eine zeitsparende Alternative: Wer es einmal nach Stuttgart geschafft hat, kann auch von dort aus mit nur einem Umstieg in München in die tschechische Hauptstadt gelangen. Bei frühzeitiger Buchung und mit etwas Glück bezahlt man für diese Strecke nur rund 20 Euro. Eine tägliche Verbindung gibt es ab Stuttgart um 8.14 Uhr, mit der Urlauber in nur rund acht Stunden die tschechische Hauptstadt erreichen.

Ab in die Stadt der Liebe! Auch Frankreich ist mit dem Zug gut erreichbar

Das geht beinah schon als Tagestrip: Von der Konzilstadt aus gelangt man über Offenburg in knapp dreieinhalb Stunden ins elsässische Straßburg. Mit dem Regionalexpress können Reisende beispielsweise täglich um 9.39 Uhr in Konstanz zusteigen und erreichen Straßburg planmäßig um 13.06 Uhr. Die Fahrt kostet in der Regel knapp 47 Euro.

Wer mit einer der vielen Verbindungen von Konstanz aus nach Zürich gelangt, kann von dort aus auf direktem Weg weiter nach Paris fahren. Sechsmal täglich – zwischen 7.34 Uhr und 17.34 Uhr, alle zwei Stunden – steuert der TGV (kurz für: train à grande vitesse, auf deutsch: Hochgeschwindigkeitszug) von dort aus die französische Hauptstadt an. Die Fahrt dauert etwa sieben Stunden.