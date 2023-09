Wien, Frankfurt, Dortmund, Innsbruck – es gibt einige attraktive Ziele, die vom Häfler Stadtbahnhof aus angesteuert werden. Welche Verbindungen sind von der Zeppelinstadt aus möglich? Und wohin könnten Reisende weiterfahren?

Ohne Umstieg nach Köln, Frankfurt, Innsbruck oder Wien

Am Stadtbahnhof halten aktuell zwei Fernzugpaare. Einer davon ist der Intercity (IC) 118/119, der ab Mitte Juni zum Intercity-Express (ICE) 118/119 wird. Der Zug fährt täglich um 12.35 Uhr über Ravensburg, Ulm, Stuttgart, Mannheim und Köln nach Dortmund. Bis dorthin dauert die Fahrt 7.33 Stunden. Mit Vorlauf gebucht, kostet ein Ticket bis nach Dortmund 30 Euro, kurzfristig bekommen Reisende das Ticket für 43,90 Euro.

Aus IC wird ICE Ab dem 11. Juni soll die Strecke von Innsbruck nach Dortmund von einem modernen ICE4 bedient werden. Die Wagen des IC von den Österreichischen Bundesbahnen werden dann durch den siebenteiligen Schnellzug der Deutschen Bahn ersetzt. Dieser bietet zwar etwas weniger Platz und wird nach demselben Fahrplan fahren wie der IC. Dafür soll die Reise für die Fahrgäste komfortabler werden, etwa durch das Bordbistro. Die Halte in Aulendorf und Göppingen entfallen allerdings, da die Bahnsteige dort zu niedrig für den ICE sind.

In Richtung Innsbruck, über Lindau, Bregenz, Bludenz und St. Anton fährt der IC täglich um 15.32 Uhr in Friedrichshafen Stadt ab. Die knapp dreieinhalbstündige Fahrt bis zur Endstation kostet frühzeitig gebucht knapp 20 Euro.

Der zweite Fernzug, der in Friedrichshafen Halt macht, ist der Railjet 890. Er hält auf dem Weg von Wien nach Frankfurt um 18.02 Uhr am Stadtbahnhof und hat weitere Stopps in Ravensburg, Ulm, Stuttgart. Über Heidelberg und Darmstadt fährt der Schnellzug weiter nach Frankfurt am Main. Die Fahrt nach Frankfurt dauert 3:50 Stunden, Tickets gibt es teilweise für 18 Euro.

In die entgegengesetzte Richtung hält der Railjet in Friedrichshafen um 10.10 Uhr und fährt unter anderem über Bregenz, Innsbruck und Salzburg nach Wien. Planmäßig dauert die Fahrt von Friedrichshafen nach Wien nicht ganz siebeneinhalb Stunden und kostet – frühzeitig gebucht – knapp 25 Euro.

Mit dem Deutschlandticket und ohne Umstieg nach Basel

Mit dem Interregio-Express (IRE) können Reisende ohne Umstieg bis zum Badischen Bahnhof in Basel fahren. Der IRE3 hält auf dem Weg unter anderem in Salem, Überlingen, Radolfzell, Schaffhausen und Bad Säckingen. Die knapp zweieinhalbstündige Fahrt bis nach Basel kostet nach BW-Tarif 25,70 Euro – und ist, obwohl sie durch die Schweiz führt, im Deutschlandticket inbegriffen. Der IRE3 verkehrt von Friedrichshafen aus ab 8.45 Uhr im Zweistundentakt.

Mit den Regionalbahnen und dem Regionalexpress kommen Reisende von Friedrichshafen beispielsweise nach Basel, Ulm und Stuttgart. | Bild: Simon Conrads

Bis nach Radolfzell fährt darüber hinaus die RB31, die auf dem Weg in Markdorf, Uhldingen-Mühlhofen, Überlingen und Ludwigshafen Halt macht. Die RB31 fährt ab Friedrichshafen stündlich. Die Fahrt kostet ohne Deutschlandticket 11,30 Euro.

In Richtung Ulm und Stuttgart

In Richtung Norden bringt der IRE3 Fahrgäste über Ravensburg, Aulendorf und Biberach nach Ulm, ab 9.34 Uhr im Stundentakt. Nach BW-Tarif kostet die Fahrt bis zur Endstation ebenfalls 11,30 Euro.

Sogar bis nach Stuttgart können Fahrgäste ohne Umstieg mit dem Deutschlandticket fahren: Der RE5 pendelt stündlich über Ravensburg, Ulm, Göppingen und Plochingen in die Landeshauptstadt. Die Fahrt dauert zwei Stunden und 18 Minuten und kostet ohne Deutschlandticket 25 Euro.

Weiter nach Paris? Oder lieber an den Lago Maggiore?

Mit Umstiegen in Stuttgart, Ulm oder Radolfzell steht Reisenden von Friedrichshafen aus die Welt offen. Mit zwei Umstiegen in Ulm und Stuttgart können Fahrgäste vom Stadtbahnhof aus in fünfeinhalb Stunden nach Paris fahren – vorausgesetzt natürlich, dass alle Anschlüsse erreicht werden. Mehrere Monate im Voraus gebucht kostet die Hinfahrt 48,90 Euro.

In gut viereinhalb Stunden und für 35,90 Euro bringen die Deutsche und Schweizer Bahn Fahrgäste an den Lago Maggiore. Reisende müssen dafür vier Mal umsteigen, in Radolfzell, Singen, Zürich und Bellinzona, ehe sie in Locarno ankommen.

Nach knapp einstündiger Fahrt können Bahnreisende in Ulm in den Nightjet, also den Nachtzug der ÖBB, umsteigen und bis nach Venedig fahren. Die Verbindung startet in Ulm täglich um 21.53 Uhr und kommt planmäßig um 8.34 Uhr am nächsten Morgen in der Lagunenstadt an. Im Nightjet gibt es sowohl Sitz- als auch Liegeplätze. Wer mit etwas Vorlauf bucht, kann einen Sitzplatz für 43,50 Euro oder einen Platz im Liegewagen für 87 Euro ergattern.

Für einen schmalen Taler nach Prag oder Berlin

Zwar dauert die Fahrt von Friedrichshafen nach Prag mit acht Stunden und 43 Minuten etwas länger – Tickets gibt es allerdings ab 21,90 Euro, wenn Reisende früh genug buchen. In Friedrichshafen könnten Fahrgäste beispielsweise um 7.32 Uhr abfahren und wären nach zwei Umstiegen in Ulm und München planmäßig um 16.17 Uhr in der tschechischen Hauptstadt.

Reisende können ab Friedrichshafen beispielsweise für 21,90 Euro mit Umstiegen in Ulm und München nach Prag fahren – wenn sie frühzeitig buchen. | Bild: Simon Conrads

Auch in die deutsche Hauptstadt können Reisende für vergleichsweise wenig Geld fahren – wie immer vorausgesetzt: die frühzeitige Buchung. Für 23,90 Euro geht es zunächst mit dem Regionalexpress nach Stuttgart und von dort mit dem ICE weiter nach Berlin. Acht Stunden und 45 Stunden dauert die Fahrt, wenn alles glatt läuft.

Mit Umstiegen in Ulm, Düsseldorf und Arnhem erreichen Fahrgäste von Friedrichshafen aus außerdem Amsterdam in rund achteinhalb Stunden. Tickets für diese Verbindung gibt es schon für 37,90 Euro.