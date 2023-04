Das Braun Möbel-Center Konstanz in der Reichenauer Waldsiedlung ist am Wochenende Opfer von Einbrechern geworden. Die nahmen zwar keine Stehlampen oder Sitzgarnituren mit, hatten aber auch so ordentlich zu schleppen. Denn sie entwendeten einen Tresor.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, verschafften sich die Kriminellen irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 15. April, 19 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, Zutritt in das Geschäft an der Straße Am Dachsberg. Die Täter seien über ein Rolltor in den Lagerbereich und anschließend zu den Büroräumen vorgedrungen, heißt es in der Pressemeldung.

Dort nahmen die Einbrecher schließlich den Tresor mit, in dem sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Anschließend müssen sie ihn mit einem Fahrzeug weggeschafft haben, vermutlich mit einem Kombi oder Transporter. Zu dem Einbruch am Wochenende wollte sich die Filiale auf Anfrage nicht äußern.

Das Möbelhaus Braun Möbel-Center ist ein baden-württembergisches Unternehmen mit Sitz in Reutlingen und insgesamt zehn Standorten, davon einer im Saarland. Das Haus in der Waldsiedlung, 1973 eröffnet und im Laufe der Jahre mehrfach um- und ausgebaut, gehört mit einer Ausstellungsfläche von 5000 Quadratmetern zu den eher kleineren Häusern des Unternehmens.

Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges im Bereich des Möbelhauses beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sollten sich an den Polizeiposten Allensbach unter der Telefonnummer 07533 97149 wenden.