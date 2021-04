„Solange die Mieten schneller als Löhne und Gehälter wachsen, ist die Politik zum Handeln gefordert“, erklärt der Vorsitzende des Deutschen Mieterbunds Bodensee, Herbert Weber. Das Bundesverfassungsgericht habe mit seiner Entscheidung zum Berliner Mietendeckel klar gemacht, wo dabei die Zuständigkeiten liegen: Verantwortlich für ein soziales Mietrecht sei eindeutig der Bundestag.

Aus für den Berliner Mietendeckel Das Bundesverfassungsgericht hat die Deckelung der Mieten in der Hauptstadt gekippt. Die Karlsruher Richter hatten in der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung den wegen stark steigender Mieten vor einem Jahr in der Hauptstadt eingeführten Mietendeckel für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Zur Begründung wurde auf die fehlende Gesetzgebungskompetenz der Länder zur Begrenzung von Mieten verwiesen. Diese liege ausschließlich beim Bundesgesetzgeber. Das bedeutet: Ein solches Gesetz hätte ein einzelnes Bundesland aber gar nicht beschließen dürfen, entschieden die Verfassungsrichter. Das Anfang 2020 für Berlin verabschiedete Mietendeckel-Gesetz sah ein weitgehendes Verbot von Mietsteigerungen für fünf Jahre vor. (dpa) Seehofer begrüßte die Entscheidung Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) begrüßte die Entscheidung aus Karlsruhe. Der Mietendeckel sei „der völlig falsche Weg“ gewesen. „Er hat für Unsicherheit auf den Wohnungsmärkten gesorgt, Investitionen ausgebremst und keine einzige neue Wohnung geschaffen.“ Die Immobilienwirtschaft begrüßte, dass es nun Rechtsklarheit gebe. Enttäuschung bei Linken und Grünen Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) sagte, es sei nun Aufgabe des Bundes, „entweder ein wirkungsvolles Mietpreisrecht zu schaffen, das die soziale Mischung in den Städten sichert, oder aber den Ländern die Kompetenz dafür zu übertragen“. Weitere Vertreter der Berliner Linkspartei sowie der Grünen in der Hauptstadt sprachen von einem Rückschlag für eine soziale Wohnungspolitik. Die Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek forderte, dass der Bund es den Ländern gesetzlich ermöglicht, Mietendeckel einzuführen.

Der Mieterbund Bodensee forderte in einer Pressemitteilung den örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung auf, sich für die Mieterinnen und Mieter in seinem Wahlkreis stark zu machen.

Mieterbund fordert schnelles Handeln seitens der Regierung

„Es ist eine Schande für die soziale Marktwirtschaft, dass Mietwucher faktisch straffrei ist“, sagt Herbert Weber. Der Mieterbund Bodensee werde von seinen Mitgliedern regelmäßig auf Mietangebote aufmerksam gemacht, deren Mietpreise ein Drittel oder mehr über dem ohnehin schon teuren Konstanzer Mietspiegel liegen. Dabei wären Mietforderungen, die ein Viertel über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, nach dem Wirtschaftsstrafgesetz verboten.

Konstanz Konstanz erreicht die Top 10 der teuersten Städte. Die Mieten in der Stadt liegen ein Drittel über dem Bundesdurchschnitt

„Um etwas gegen diese unverschämten Forderungen unternehmen zu können, muss das Gesetz so formuliert werden, dass es anwendbar ist“, sagt Weber. Doch seit einem Jahr blockiere die CDU/CSU-Fraktion einen Gesetzentwurf des Bundestags, so dass nicht einmal über ihn beraten werde.

In Konstanz könne sich Normalverdiener die regelmäßigen Mietsteigerungen vieler privater Baugesellschaften schon bald nicht mehr leisten. Daher sei es notwendig, den maximal zulässigen Mietanstieg von 15 Prozent innerhalb von drei Jahren auf die Inflationsrate abzusenken.

Laut Mieterbund muss die CDU nach dem Urteil tätig werden

„Das ist ein einfaches Gesetzgebungsverfahren und könnte in wenigen Wochen in Kraft treten,“ appelliert Herbert Weber an den Abgeordneten, der stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der CDU/CSU ist.

Der Deutsche Mieterbund Bodensee akzeptiere selbstverständlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das unter anderem aufgrund einer Klage der CDU zustande kam. „Mieterinnen und Mieter erwarten jetzt von der Volkspartei CDU, dass sie nicht über ein juristischen Sieg jubelt, sondern schnell konkrete Maßnahmen zur Begrenzung der wachsenden Wohnkosten ergreift.“