Konstanz vor 1 Stunde

Mehr Einwohner, weniger Feinstaub: Der jährliche Statistiküberblick der Stadt Konstanz liefert interessante Zahlen und Vergleiche

Die rote Broschüre „Konstanz in Zahlen“ bietet jedes Jahr Einblicke in die Entwicklungen der Stadt. Nun ist sie in der 15. Auflage erschienen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.