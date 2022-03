Im zweiten Pandemiejahr hat der Tourismus in der Stadt Konstanz eine leichte Aufwärtsentwicklung hingelegt – und das, obwohl Corona-bedingt von Januar bis Mitte Mai 2021 keine touristischen Übernachtungen möglich waren. Das vermeldet die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK). Mit 703.380 Übernachtungen verzeichnete Konstanz 2021 eine leichte Erholung im Vergleich zu 2020. Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Hinweis: Die Zahlen basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg sowie des städtischen Amts für Statistik und Steuerungsunterstützung vom Februar 2022.

Neben dem Plus bei den Übernachtungen stieg auch die Verweildauer auf einen neuen Erfolgswert von durchschnittlich 2,7 Tagen. Zum Vergleich: 2019 lag diese im Schnitt noch bei 2,2 Tagen. Als im Mai 2021 wieder Gäste in Konstanz übernachten konnten, nahmen zuerst die Zahlen der Besucher aus Deutschland zu: Hier ist ein Plus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Wer kommt zu Besuch am Bodensee?

Von den insgesamt 703.380 Nächtigungen kamen lediglich 65.678 aus dem Ausland, wovon mit 28.231 erneut die meisten auf die Schweiz entfielen. Auf Platz 2 folgte Österreich mit 7.368, gefolgt von Frankreich mit 5.223 Übernachtungen. Auf den weiteren Plätzen der Top 5 stehen die Niederlande mit 4.398 und die USA mit 2.501.

Starken Aufschwung erzielte neben den USA im vergangenen Jahr Asien, speziell die arabischen Golfstaaten. So stieg die Anzahl der Übernachtungen um 67,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein deutlicher Anstieg der Übernachtungen ist ebenfalls aus den Nachbarländern Polen und Italien sowie aus Spanien zu verzeichnen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Übernachtungen aus Spanien um 112 Prozent, aus Polen um 29,2 Prozent und aus Italien um 14,6 Prozent.

Dazu schreibt die MTK: „Dabei ist zu beachten, dass die Gäste- und Übernachtungszahlen aus dem Ausland vor dem Hintergrund unterschiedlicher globaler Reisebeschränkungen zu betrachten und aufgrund des großen Verlustjahrs 2020 von einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren gestiegen sind.“

Highlights des Jahres 2021 „Neue Aktionen, farbenfrohe Stadtdekoration, kleinere Events und die Verlängerung der Saison brachten zudem Freude und Abwechslung für Gäste und Einheimische“, heißt es in der Pressemitteilung, die von Geschäftsführer Eric Thiel und Pressesprecherin Isabelle Klauser unterzeichnet wurde. Zu den Highlights der vergangenen Saison zählt die MTK unter anderem: kreative Stadtdekorationen , der Christmas Garden auf der Insel Mainau, die Eröffnung der Strandbar auf Klein Venedig sowie des neuen Naturcampingplatzes Litzelstetten-Mainau und die neu konzipierten Stadtführungen Konstanz mit Top-Platzierungen Konstanz konnte 2021 zwei Top-Platzierungen bei Städtebewertungen ergattern: Bei der Städtereisestudie 2021 des Deutschen Tourismusverbands gehört Konstanz zu den Top 2 der attraktivsten Städtereiseziele während der Corona-Pandemie in der Kategorie Event-Cities. Auch in Sachen Liebe überzeugt die Stadt am See und landet bei den über 130 romantischsten Städten Deutschlands auf Platz 12.

Auch in den kommenden Monaten wird der Fokus auf dem Inlandstourismus liegen. Das für 2022 ins Leben gerufene Jahr der Nachhaltigkeit habe außerdem das Ziel, „innovative Projekte auf den Weg zu bringen und neue Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft im Einklang mit der Natur aufzuzeigen“, so die MTK. Außerdem sei die Erweiterung der Dekoration in der Innenstadt und die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen im Frühsommer und im Herbst geplant.