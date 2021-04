Wie die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) bekannt gibt, wurden die sogenannten Blumenbälle unter dem Motto „Konstanz blüht auf“ in der Altstadt aufgehängt. Auf der Homepage heißt es, dass diese Dekoration „in den malerischen Straßen der Konstanzer Innenstadt für gute Laune“ sorgen und „Frühlingsgefühle in die größte Stadt am Bodensee“ bringen soll.

Nächtlicher Diebstahl während der Ausgangssperre?

Die MTK schreibt auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Derzeit gehen wir davon aus, dass der Diebstahl in der Nacht geschehen ist. Innerhalb der Ausgangssperre sind keine Menschen in den Straßen, wodurch der BlumenBall unauffällig heruntergenommen werden konnte. Wie genau das geschehen ist, können wir nicht sagen.“

Seit Mitte April schmücken die Blumenbälle die Gassen und sind seitdem zum beliebten Fotomotiv avanciert, wie diverse Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen. Die MTK geht laut Homepage davon aus, dass die Blumenbälle sogar so gut bei den Konstanzerinnen und Konstanzern angekommen sind, dass einer davon direkt mit nach Hause genommen wurde.

Mit diesem Bild „fahndet“ die Marketing und Tourismus GmbH der Stadt Konstanz seit dem 28. April nach dem Corpus Delicti. | Bild: MTK | Screenshot: konstanz-info.com

In der Rosgartenstraße fehlt nämlich eine der blumigen Kugeln. Deshalb schreibt die MTK: „Damit die farbenfrohe Blütenpracht am Konstanzer Himmel schon bald wieder komplett ist, bitten wir um Unterstützung.“ Neben großer Dankbarkeit erwarte den ehrlichen Finder oder die ehrliche Finderin auch eine Belohnung in Höhe von 100 Euro.

Die Anteilnahme ist groß...

Sachdienliche Hinweise gibt es laut MTK noch nicht: „Erst gestern haben wir den Diebstahl kommuniziert. Bisher sind noch keine Hinweise eingegangen. Über den regen Zuspruch im Netz freuen wir uns. Die Anteilnahme ist groß“, schreibt Sprecherin Carolin Lepiarczyk augenzwinkernd. „Viele bezeichnen die Tat als gestohlene Freude. Das macht Mut und zeigt uns: Die dekorativen BlumenBälle in der Altstadt kommen sehr gut an – und wenn einer fehlt, wird er vermisst.“

Hinweise zum Aufenthaltsort des Blumenballs nimmt die MTK unter der Telefonnummer (07531) 1330-30 oder über die E-Mail-Adresse kontakt@konstanz-info.com gerne entgegen.