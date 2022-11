Die Sonne versinkt hinterm Horizont und schon erstrahlt die Konstanzer Innenstadt in weihnachtlichem Lichterglanz. Denn in diesem Jahr kann der Konstanzer Weihnachtsmarkt am See endlich wieder in seiner gewohnten Form stattfinden. Ab sofort laden die rund 150 Stände zum gemütlichen Schlendern ein und das lockte am Donnerstag, 24. November, direkt die ersten Besucher in die Altstadt.

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 25. November, um 13.30 Uhr beim Kaiserbrunnen auf der Marktstätte. Direkt neben dem festlich dekorierten Weihnachtsbaum wird Oberbürgermeister Uli Burchardt eine kurze Rede halten. Die Veranstalter des Markts, Frank Schuhwerk und Levin Stracke, begrüßen im Anschluss die Besucher. Musikalisch umrahmt wird die offizielle Eröffnung vom Jugendblasorchester der Musikschule Konstanz, wie aus einer Pressemitteilung des Mitveranstalters Event Promotions hervorgeht.

Bis zum 22. Dezember wird die Marktstätte, der Hafen samt Weihnachtsschiff und der Stadtgarten zum Ort der Begegnung für Einheimische sowie Gäste. Natürlich gibt es neben Geschenkideen für das Fest auch wieder regionale Spezialitäten wie Dünnele, Baumstriezel oder Winzerglühwein. Darauf weist die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH auf ihrer Homepage hin.